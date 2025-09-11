Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați

Pe șantierul parcării supraetajate de la Spitalul Județean Galați, lucrările avansează cu repeziciune, anunță Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

ȚSe montează plăcile de fibrociment și lamelele de umbrire pe fațadele laterale, iar asamblarea învelitorii acoperișului se apropie de final. În paralel, constructorii instalează sistemul de colectare a apelor pluviale.

La interior, se montează sistemul de stingere a incendiilor cu hidranți. Totodată, se extind instalațiile electrice și sunt montate echipamentele aferente – lămpi, senzori de mișcare și instrumente de control.

Se lucrează la armătura pentru structura de rezistență a pasarelei de transfer. De asemenea, se montează scara metalică ce va duce către camera de gardă a personalului care va deservi heliportul.

Prin proiectul Consiliului Județean Galați de extindere cu încă un etaj a parcării spitalului, vor fi asigurate încă 150 de noi locuri de parcare.

În total, la finalizare, parcarea supraetajată va dispune de peste 460 de locuri de parcare, un heliport pentru elicopterul SMURD, două lifturi exterioare și o pasarelă de 75 de metri pentru transferul direct al pacienților către UPUȚ, a precizat Costel Fotea.

