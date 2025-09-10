Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei” continuă lucrările de modernizare a centralei termice – un proiect al Consiliului Județean Galați, realizat cu fonduri europene, în valoare de 23 de milioane de lei, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

Primul cazan, cu o putere de 2.500 kW, a fost deja montat, a trecut cu succes toate probele de funcționare și furnizează, în prezent, apă caldă menajeră pentru spital. Totodată, se pregătește instalarea celui de-al doilea cazan, de 1.250 kW, astfel încât sistemul de încălzire să fie complet operațional înainte de debutul sezonului rece.

În ceea ce privește instalațiile, echipamentele vechi au fost demontate, urmând să fie înlocuite cu unele moderne, automatizate și mult mai eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, noile rețele de agent termic care vor conecta centrala cu spitalul sunt realizate deja în proporție de aproximativ 70%.

Pe partea de construcții, a fost finalizată reabilitarea fundației clădirii, iar în prezent sunt în desfășurare lucrările de consolidare a pereților exteriori, aceștia urmând să fie izolați termic și hidroizolați.

În final, această investiție va aduce mai mult confort pentru pacienți și, în același timp, va reduce considerabil cheltuielile de funcționare ale spitalului, precizează Costel Fotea.

