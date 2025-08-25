Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale

Un proiect pilot din Arad a fost amânat, autoritățile locale suspectând un posibil sabotaj.

Administrația orașului Arad suspectează sabotarea proiectului prin care acoperișurile stațiilor de autobuz și tramvai din oraș urmau să fie acoperite cu colonii de plante, după ce la o stație de testare acestea s-ar fi uscat subit, fiind prelevate probe pentru clarificarea situației.

Arădenii au remarcat că acoperișul verde din stația de autobuz aflată în Parcul Reconcilierii, instalat în 2024, s-a uscat complet, deși administrația locală afirmase că stratul verde folosit este compus din plante care nu au nevoie de întreținere sau udare.

Proiectul a fost amânat

Stația a fost amenajată cu verdeață pe acoperișul din plexiglas, în cadrul unui test început în 2024 și care urma să stabilească dacă toate celelalte 300 de stații de tramvai și autobuz vor fi înverzite.

Totuși, proiectul a fost amânat, după ce au apărut suspiciunile de sabotare.

„Întrucât există suspiciuni că stratul de sedum a fost vandalizat, au fost luate probe și se așteaptă rezultatul analizelor de laborator. Între timp, a fost refăcută colonia de sedum de pe acoperișul stației de autobuz din Parcul Reconcilerii”, a declarat luni, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Conform sursei citate, rezultatul analizelor va sosi la începutul lunii septembrie, iar în funcție de acesta, vor fi sau nu sesizate organele de cercetare penală.

Primăria urmează să decidă dacă merge mai departe cu proiectul. Astfel, dacă se va dovedi că a fost un sabotaj și nu tipul de plante folosite a fost problema, înverzirea acoperișurilor de stații de transport public va continua.

Fiecare acoperiș acoperit costă 700 de euro

Colonia de plante a fost instalată ca test în vara anului trecut, printr-un proiect pilot. La vremea respectivă, reprezentanții administrației locale spuneau că dacă proiectul își demonstrează eficiența, toate cele aproximativ 300 de stațiile de tramvai și autobuz din oraș vor fi acoperite cu verdeață.

Înverzirea acoperișurilor ar trebui să anuleze efectul de seră pe care îl resimt călătorii care așteaptă mijloacele de transport sub acoperișul transparent din plexiglas.

Amestecul de plante folosit nu ar necesita întreținere sau udare, pentru că verdeața supraviețuiește doar cu umezeala din aer, conform responsabililor locali.

Costurile pentru fiecare acoperiș cu strat verde sunt estimate la 700 de euro.

