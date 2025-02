Suspiciuni că a dispărut aurul din rezerva federală a SUA. Musk a cerut un audit la Fort Knox: Cine confirmă că nu a fost furat?

CITEȘTE ȘI - Elon Musk: „România merită propria sa suveranitate!” / Declarația vine după promisiunea lui Călin Georgescu

Elon Musk, șeful Departamentului de Eficiență Guvernamentală (DOGE) a solicitat un audit la Fort Knox, baza militară din Kentucky unde Statele Unite ale Americii au o mare parte din rezerva de aur. Miliardarul și-a exprimat suspiciunile, precizând că nu există o analiză anuală a depozitului, notetază Fox News.

Totul a început de la senatorul republican Rand Paul, care l-a invitat pe Musk să facă un audit. Într-un interviu pentru „FOX & Friends”, Paul a spus că a încercat de mai bine de un deceniu să verifice rezerva federală și nu a reușit.

„Cred că unii dintre ei poate că nu cred că trebuie făcut audit tot timpul, dar cred că cu cât mai multă transparență, cu atât mai bine“, a spus Paul, luni.

Foto: Agerpres

Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezervă de aur din lume. Cantitatea este estimată la 8.100 de tone la sfârșitul anului 2024, potrivit Consiliului Mondial al Aurului.

Potrivit New York Post, rezerva federală de la Fort Knox a fost evaluată la 425 de miliarde de dolari. Restul rezervei de aur a Statelor Unite este stocat la Federal Reserve Bank din New York.

Între timp, Elon Musk a atras atenția asupra unui utilizator care i-a cerut „să arunce o privire în interiorul Fort Knox doar pentru a se asigura că cele 4.580 de tone de aur american sunt acolo”.

„Cu siguranță este verificat cel puțin în fiecare an”, i-a răspuns Musk utilizatorului Zerohedge de pe rețeaua X. Apoi, în discuție a intervenit Rand Paul, care a spus: „Nu. Să o facem!“

Nu este clar când a fost făcut un audit cuprinzător la Fort Knox.

Cel puțin din anii 1970, Fort Knox a fost afectat de teorii ale conspirației conform cărora cantitățile de aur care se presupune că se află acolo nu există - și că au fost vândute de guvernul SUA.

Acum, pe rețeaua de socializare X, Elon Musk își exprimă îndoielile că aurul de la Fort Knox mai există cu adevărat acolo. În ultima postare privitoare la subiect, el a distribuit o memă: „Șiiiiii! A dispărut“. De asemenea, într-un răspuns Alex Jones, Musk a precizat că „ar fi grozav să facem un videoclip live la Fort Knox“.

„Cine confirmă că aurul nu a fost furat de la Fort Knox? Poate că există, poate că nu este. Aurul este deținut de publicul american! Vrem să știm dacă mai există“, a scris Musk la o postare a senatorului de Arizona Mike Lee.

Who is confirming that gold wasn’t stolen from Fort Knox? Maybe it’s there, maybe it’s not. That gold is owned by the American public! We want to know if it’s still there. https://t.co/aEBXK1CfD6

Mai mult decât atât, Glenn Beck, un comentator politic conservator american, scriitor, prezentator de radio și fost gazdă de televiziune, i-a cerut președintelui Donald Trump să permită un audit la Fort Knox pentru a se verifica dacă rezervele de aur din SUA există cu adevărat.

„Într-o perioadă în care americanii sunt mai sceptici decât oricând față de elitele lor guvernamentale și financiare, un act simplu, dar profund, de transparență radicală ar putea schimba jocul.”, a scris Glenn Beck în scisoarea pentru Donald Trump. Aceasta a fost distribuită de Mario Nawfal.

???????????? IS THERE STILL ACTUALLY GOLD IN FORT KNOX?



Glenn Beck is calling on Trump to allow cameras inside Fort Knox to verify that the U.S. gold reserves actually exist.



The last full audit was in the 1950s—before color TV, seat belts, or even credit cards.



Since then, all we’ve… https://t.co/XWlrcrJLTn pic.twitter.com/fracdpILDw