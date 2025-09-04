Suspecții din dosarul furtului coifului de aur de la Coțofenești care scapă de urmărire penală

Trei dintre cei patru coinculpați în dosarul jafului tezaurului dacic de la muzeul din Assen nu vor mai fi urmăriți penal. Parchetul din Olanda (OM) consideră că rolul lor este prea mic pentru a justifica o anchetă penală.

„Deși i-au sprijinit pe principalii suspecți prin acțiuni auxiliare, OM apreciază că nu poate fi dovedit faptul că aceștia știau că acțiunile lor aveau legătură cu furtul”, a transmis instituția joi, scrie nltimes.nl.

Reamintim că patru piese de artă românești de mare valoare au fost furate în timpul jafului din 25 ianuarie 2025. Obiectele sustrase făceau parte din expoziția Dacia, imperiul aurului și al argintului. Printre ele se află celebrul coif de aur de la Coțofenești și trei brățări din aur. Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți și se află în arest. Parchetul a precizat că doar un bărbat de 26 de ani, tot din Heerhugowaard, va fi urmărit penal. El este acuzat că a furat plăcuțe de înmatriculare și este citat pentru o audiere cu ușile închise la OM.

Cine ar fi fost creierul jafului

Principalii suspecți sunt acuzați de furt și de distrugerea muzeului prin detonarea unei bombe artizanale cu artificii, un flashbanger Ti-Rex, la intrarea de marfă din spatele clădirii. Jan B. (20 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani) sunt suspectați și că au furat mașina cu care hoții au fugit, care ulterior a fost găsită incendiată sub un viaduct lângă Rolde. Potrivit declarațiilor lui B., creierul jafului ar fi fost Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani.

Toți cei trei suspecți își exercită dreptul la tăcere.

