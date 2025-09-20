Susanu, reacție după cutremurul din ANPC după ce DNA a dat iama acolo

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) este din nou în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. DNA a anunțat că actualul președinte ANPC, Sebastian Ioan Hotca, și directorul instituției, Anghel Silviu Paul, au fost la rândul lor puși sub control judiciar.

Sorin Susanu, comisar ANPC, a comentat acest subiect.

„Fără a avea nici un fel de retineri, dl Paul Anghel mi-a spus ca "problema de la DNA" este "rezolvata" și mi-a indicat și numele unor magistrați despre care lasă de înțeles ca au reușit sa intervină pentru ca amplul dosar de cercetare aflat la DNA bucurești sa fie clasat. Este halucinant pentru mine sa vad ca a avut dreptate, și, în mod surprinzător, un dosar în care au existat activități specifice cu zeci/sute de mandate emise, percheziții, supravegheri, interceptări etc etc și zeci de declarații și denunturi, a fost brusc clasat după ce a fost mutat la un alt procuror decât cel care se ocupase de acest dosar ani de zile.

Ceea ce vedem astăzi în dosarul de la DNA Timiș, era extrem de bine documentat și probat în dosarul nr. 180 al DNA Bucuresti! Modalitatea de "lucru" expusa de procurori în acest dosar prin care conducerea ANPC făcea presiuni asupra functionarilor publici pentru a își da demisia este ceva uzual și o practica "normala" a dl Paul Anghel”, a scris Sorin Susanu pe contul său de Facebook.

„Paul Anghel determina funcționari sa facă diferite presiuni asupra comisarului vizat și ulterior, el apărea ca un "salvator" și spunea ca el încerca să ajute dar sunt presiuni de la "centru" ca "nu mai am ce sa fac" ca "nu mai exista susținere politica" ca ar fi bine " sa faci un pas în spate pt a nu fi probleme" etc. DNA București cunoștea în cadrul aceluiași dosar cum se aranjează concursurile și cum abuzează de funcțiile lor cei doi șefi ANPC și exista probe în acest sens!”, a mai scris Sorin Susanu.

„O alta doamna comisar a expus în fata Instantei, sub jurământ, cum dl Paul Anghel ii impunea sa închidă în mod abuziv un mare magazin alimentar și pt ca nu a dorit sa dea curs unei solicitari ilegale și abuzive a fost hartuita pana a cedat și a fost nevoita sa își dea demisia! NU este un caz singular!!”, a mai scris Sorin Susanu.

„Solicit public reanalizarea clasarii dosarului nr 180/2022 deoarece exista extrem de multe dovezi clare ale abuzurilor și ilegalităților celor doi în acest dosar”, a mai scris el într-o amplă postare care poate fi citită pe pagina sa de Facebook.

Acuzațiile DNA

Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut, vineri, de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu.



Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de vineri, în cazul lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.



De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând tot cu ziua de vineri, față de Sebastian Ioan Hotca, la data faptei și în prezent vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu atribuții de președinte, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, și Anghel-Silviu Paul, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, pentru comiterea infracțiunii de șantaj.



Procurorii anticorupție notează în ordonanță că, în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Sebastian Ioan Hotca, la data faptelor și în prezent vicepreședinte al ANPC cu atribuții de președinte, la instigarea lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC prin încălcarea dispozițiilor legale, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției.



„Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (2 octombrie - 29 noiembrie 2024), o lună (2 decembrie - 31 decembrie 2024), șase luni (9 ianuarie 2025 - 8 iulie 2025) din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul ANPC”, arată anchetatorii.



În fapt, procurorii spun că mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.



„Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Paul Silviu Anghel, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, cu sprijinul unei alte persoane din cadrul instituției, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”, menționează DNA.



Ulterior, la data de 8 septembrie, Constantin-Flavius Nedelcea, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor, mai precizează anchetatorii.



DNA informează că, pe timpul cât se află sub control judiciar, Sebastian Ioan Hotca și Anghel-Silviu Paul trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să nu desfășoare activitatea/atribuțiile corespunzătoare funcției de președinte al ANPC, respectiv director general în cadrul ANPC, în exercitarea cărora ar fi comis infracțiunile.