Data publicării:

Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Sport
Sursa: Agerpres
Sursa: Agerpres

UTA, noul lider al Superligii, după 2-1 cu Farul Constanţa.

UTA Arad a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 5-a.

Arădenii au marcat primii, prin cipriotul Marinos Tzionis (8), dar Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu (61).

UTA a marcat golul victoriei prin fundaşul ucrainean Dmitro Pospelov (78), care a deviat la colţul lung cu capul mingea trimisă de Tzionis din lovitură liberă.

Farul a avut trei ocazii notabile de a egala pe final , prin Victor Dican (88), care a reluat cu latul din 6 metri, dar portarul Dejan Iliev a respins, Eduard Radaslavescu (90+4), al cărui şut a fost respins de Iliev, şi Ionuţ Cojocaru (90+6), care a şutat pe lângă vinclu.

Acesta a fost primul eşec pentru antrenorul Ianis Zicu la Farul.

AFC UTA Arad - FC Farul Constanţa 2-1 (1-0), Arena Francisc Neuman - Arad

Au marcat: Marinos Tzionis (8), Dmitro Pospelov (78), respectiv Eduard Radaslavescu (61).

Arbitru: Radu Petrescu; arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac, Mihăiţă Necula (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Ferencz Tunyogi (Zalău)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF

