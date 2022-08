Superliga. CS Universitatea Craiova - FC Botoşani, rezultat. Vezi unicul gol marcat în prelungirile partidei disputate la Severin - Video

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Creţu (90+3), jucător intrat în min. 78, cu un şut de la circa 20 de metri. După gol au avut loc incidente între oamenii aflaţi pe băncile de rezerve ale celor două echipe, iar arbitrul Marcel Bîrsan a arătat mai multe cartonaşe roşii unor membrii ai staff-urilor.

Universitatea a dominat categoric jocul şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, având, între altele, şi o bară, prin Ştefan Baiaram (8). Fundaşul Bogdan Mitrea a fost titular la primul său meci la Universitatea, după transferul de la Sepsi OSK. Pentru FC Botoşani a fost prima înfrângere din acest sezon.

CS Universitatea Craiova - AFC Botoşani 1-0 (0-0), Stadion Municipal - Drobeta-Turnu Severin

A marcat: Alexandru Creţu (90+3). Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Rareş George Vidican (Satu Mare) Arbitru video: Istvan Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Alexandra Theodora Apostu (Bacău) Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Marian Bucureşti (Bucureşti) - LPF.

FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova au disputat, săptămâna trecută, meciurile retur din playoff-ul Conference League.

FCSB s-a calificat joi în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce a învins cu scorul de 3-1 (1-1) formaţia norvegiană Viking Stavanger, joi seara, pe Viking Stadion din Stavanger, în manşa secundă a play-off-ului, după ce vicecampioana României pierduse în tur cu 2-1.

CFR Cluj merge şi ea în grupe, după ce a eliminat-o pe Maribor, din Slovenia. Scorul general a fost 1-0, după ce ardelenii au marcat în minutul 90 al meciului din Gruia, prin Cvek.

”E cel mai bun moment din cariera mea, mă bucur că ne-am calificat! De când a venit Mister s-a văzut o schimbare în atitudinea noastră. Primul an pentru mine a fost unul foarte greu, a fost de acomodare. Am zis că anul ăsta nu mai am nicio scuză și trebuie să ajut echipa să câștige. Le mulțumesc suporterilor, ne-au susținut, nu erau neapărat steliști, ci români.

Mister ne-a zis în vestiar că a venit de o lună de zile și este fericit, vine cu drag la antrenamente pentru că are niște copii de clasă. Avem șanse foarte mari la titlu, suntem o echipă foarte bună, omogenă, trebuie să-l câștigăm neapărat.

Probabil o să mai vină jucători, dar dacă nu o să se întâmple asta, putem și noi să jucăm din 3 în 3 zile. Suntem fotbaliști cu clasă, jucăm rapid, nu ca alte echipe, și ne-a avantajat terenul sintetic”, a declarat Andrei Cordea, la Pro Arena.

Florinel Coman a lansat un avertisment

”O bucurie foarte mare. Ne-am îndeplinit primul obiectiv. Suntem fericiți că am făcut un meci bun și am marcat. Este unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei. Nu am văzut că arbitrul a dat penalty pentru că eram pe jos. S-a aruncat fundașul, m-a lovit, 11 metri, clar.

Intrăm într-o competiție europeană, suntem fericiți. Nu știu dacă se gândeau la sărbătoare cei de aici. Și în tur am controlat jocul, dar au fost cele două goluri marcate de ei din faze fixe. Și aici am primit gol, dar așa ne place nouă, să suferim.

Nu ne-a dat mari bătăi de cap terenul, alunecă mingea mai repede. Nu ne-am gândit că vom pleca cu șansa a doua. Ne-am gândit să intrăm și să luptăm.

Ne vom fixa obiectivul, abia am ajuns în grupe. Vom avea o discuție și vom stabili. Acum începe bătălia în campionat pentru noi. Nu am putut să mergem pe două fronturi. Vom intra în horă.

În seara asta vom petrece, pe drum, dar nu va fi o petrecere mare pentru că eram favoriți, chiar dacă aveau avantaj de un gol”, a declarat Florinel Coman la finalul partidei.

Gabi Balint l-a criticat pe Dan Petrescu la pauza meciului

"Jocul obișnuit. Are talentul ăsta să își facă tot timpul meciurile grele, indiferent cu ce adversar joacă. Dar indiferent dacă e mai bun sau mai prost, ei tot o fac greu, greu, greu, nu reușesc.

Eu zic că e o echipă care poate fi bătută. Jefte a fost de câteva ori bine acolo, dar trebuia să dea mai plasat, la lung. Mult joc la întâmplare", a spus Gabi Balint, la Fotbal Club.

Universitatea Craiova, singura echipă românească necalificată

După 0-0 în primele 90 de minute, Universitatea Craiova a deschis scorul prin Ante Roguljic în prelungiri. Israelienii au egalat, însă, şi s-au calificat la penalty-uri, scor 4-3.

Echipa lui Mirel Rădoi ratează astfel calificarea. Vezi știrea aici!

