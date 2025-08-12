Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații susțin azi Proba la Matematică sau Istorie

Miercuri, este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi examenul la Limba şi literatura maternă.



Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă - Matematică sau Istorie. Luni, peste 13.900 de candidaţi au susţinut proba scrisă la Limba română, 23 fiind eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a informat Ministerul Educaţiei.

Când vor fi afișate primele rezultate





Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă - Matematică sau Istorie. Primele rezultate vor fi afişate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro şi în centrele de examen. Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea eventualelor contestaţii au loc în aceeaşi zi în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în intervalul 19 - 20 august.

Rezultatele finale





Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august. Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au primit cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6.



În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului, notează Agerpres.

