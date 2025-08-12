Data publicării:

Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații susțin azi Proba la Matematică sau Istorie

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă - Matematică sau Istorie. Marți se desfășoară sesiunea a doua a Bacalaureatului cu proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie.

Miercuri, este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi examenul la Limba şi literatura maternă.

Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă - Matematică sau Istorie. Luni, peste 13.900 de candidaţi au susţinut proba scrisă la Limba română, 23 fiind eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a informat Ministerul Educaţiei.

Când vor fi afișate primele rezultate



Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă - Matematică sau Istorie. Primele rezultate vor fi afişate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro şi în centrele de examen. Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea eventualelor contestaţii au loc în aceeaşi zi în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în intervalul 19 - 20 august.

Rezultatele finale



Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august. Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au primit cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6.

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații susțin azi Proba la Matematică sau Istorie
12 aug 2025, 08:35
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română / Update
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
09 aug 2025, 00:01
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
08 aug 2025, 09:03
Istoria ca poveste sau ca definiție academică? Lecția amară din manualele școlare / video
05 aug 2025, 09:26
Noi reglementări privind bursele pentru studenți. Ordinul ministrului Daniel David, publicat în Monitorul Oficial
05 aug 2025, 08:08
Marius Pieleanu, într-un comunicat de presă, anunță că își caută dreptatea în instanță împotriva SNSPA și a defăimării publice
04 aug 2025, 13:10
Sorin Ivan, poem: Noi, cei care am visat nemurirea…
04 aug 2025, 10:10
A început a doua sesiune a bacalaureatului. Probele de evaluare a competențelor, primul test al toamnei / Calendarul complet
04 aug 2025, 09:32
Prof. Ovidiu Pânișoară, amintire din școala generală: Doamna dirigintă a plâns când a văzut fapta
02 aug 2025, 12:28
Elevii români, 4 medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric pentru România
02 aug 2025, 09:32
Nume istoric pentru promoția aniversară de ofițeri medici din 2025
31 iul 2025, 10:21
Profesorii au ieșit în stradă. Spun că vor întârzia începerea noului an școlar și cer demisia ministrului Educației
30 iul 2025, 11:24
ASE a încheiat înscrierile pentru Admiterea la toate ciclurile de studii universitare, sesiunea iulie 2025
30 iul 2025, 10:41
Nou curs postuniversitar lansat de Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti
30 iul 2025, 08:19
Victoria nevăzută a României: Am intrat pe lista scurtă, până la ultimul vot - VIDEO
28 iul 2025, 10:55
Sindicatele cer lui Nicușor Dan să nu promulge „legea austerității care lovește în profesori și elevi”
24 iul 2025, 13:18
Se reiau protestele în educație: „Se pierd 15.000 de posturi de profesor”
23 iul 2025, 15:26
Anunț referitor la masteratul didactic. Se poate modifica legea
23 iul 2025, 12:17
S-au publicat rezultatele repartizării în licee pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Câți elevi au fost admiși
23 iul 2025, 11:50
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat (an școlar 2025 - 2026): Informare sintetică
23 iul 2025, 11:02
Ce schimbări pregătește Ministerul Educației în sistemul universitar. Se poate modifica evaluarea
23 iul 2025, 11:20
Titularizare 2025: Notele la proba scrisă au fost publicate. Ce trebuie să știi despre contestații
22 iul 2025, 10:37
Definitivat 2025, rezultate finale, după contestații. A crescut numărul celor care au promovat
21 iul 2025, 16:31
Definitivat 2025: Sinteza rezultatelor finale înregistrate la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor)
21 iul 2025, 15:37
Aur pentru România în Australia. Elevii români, printre cei mai buni matematicieni ai lumii la Olimpiada Internaţională de Matematică
18 iul 2025, 19:26
Știința și tehnologia pe înțelesul celor mici la Galați
18 iul 2025, 12:23
Papahagi șochează: Toți trăim cumva. Esența e: cum trăim. Într-o societate civilizată, cu domni și doamne, sau ca vitele
17 iul 2025, 09:19
Adevărul despre pensia judecătorilor, egală cu salariul. Momentul în care totul s-a schimbat și cine e marele vinovat. Judecător ÎCCJ dă cărțile pe față
17 iul 2025, 10:38
Primele rezultate la Definitivat 2025. Update: Au fost publicate notele
15 iul 2025, 08:13
Titularizare 2025: Informare privind proba scrisă
14 iul 2025, 20:22
Dumitru Borțun mută lupa de pe elevi pe profesori și spune ceva foarte grav: Nu ești om/ VIDEO
14 iul 2025, 15:07
Calendar Bacalaureat, sesiunea a doua. Începe înscrierea la Bac 2025 de toamnă
14 iul 2025, 08:25
Noi măsuri pentru profesori. Daniel David: Văd o serie de manipulări și distorsiuni
11 iul 2025, 15:19
Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2025 au fost publicate
10 iul 2025, 08:03
De ce vrea Guvernul să închidă o instituție clasată în top 3 național
09 iul 2025, 09:19
Elevii gălățeni din echipa ByteForce, premiați la campionatul de robotică din Olanda
08 iul 2025, 15:20
Trei pe loc la examenul de admitere în Facultatea de Medicină, la București. Taxa de studiu, 19.000 de lei pe an
07 iul 2025, 16:14
Evaluarea Națională ar putea fi eliminată. Ministrul Educației: Copiii merită o a doua șansă
06 iul 2025, 22:06
Sindicatele din Educație încep protestele: „E foarte probabil ca, în 8 septembrie, deschiderea anului școlar să fie în stradă”
04 iul 2025, 20:21
Complexul Educațional Laude-Reut, promovabilitate 100% la Bacalaureat și performanțe de top în 2025 
04 iul 2025, 10:30
Federaţiile din educaţie anunţă calendarul protestelor. Ar putea urma chiar o grevă generală
03 iul 2025, 21:45
Camelia Bogdan, precizare: Decizia privind excluderea de la cel de-al doilea doctorat nu este definitivă
03 iul 2025, 16:52
Au început înscrierile la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență, sesiunea iulie 2025
03 iul 2025, 09:39
Rezultate Evaluarea naţională 2025. Elevii au aflat notele primite - Update
03 iul 2025, 08:25
Admitere ASE 2025: Au început înscrierile pentru programele universitare de licență
01 iul 2025, 12:21
Cele mai noi știri
acum 15 minute
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
acum 24 de minute
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
acum 50 de minute
Incredibil: Emma Răducanu a cerut să fie dat afară un copil mic care plângea - Video
acum 1 ora 10 minute
Elon Musk va da în judecată Apple pentru că ChatGPT e mereu pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor din App Store
acum 1 ora 13 minute
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
acum 1 ora 18 minute
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
acum 1 ora 35 minute
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
acum 1 ora 38 minute
A fost scoasă la vânzare cârciuma lui I. L. Caragiale din Buzău. Ce scria presa locală când a luat „restaurantul gării”
Cele mai citite știri
pe 11 August 2025
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 11 August 2025
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
pe 11 August 2025
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
pe 11 August 2025
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
pe 11 August 2025
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel