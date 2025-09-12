SUA promit că vor „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după incidentul din Polonia

Statele Unite au transmis vineri Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că vor „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după incursiunea dronelor rusești în Polonia, potrivit Reuters.

„Statele Unite stau alături de aliații noștri din NATO în fața acestor încălcări alarmante ale spațiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA la ONU, Dorothy Shea.

Comentariile par să aibă scopul de a liniști aliații Washingtonului, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că incursiunea dronelor rusești în Polonia ar fi putut fi o greșeală.

Shea a menționat, de asemenea, că Rusia și-a intensificat campania de bombardamente asupra Ucrainei de la întâlnirea lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, ca parte a încercării sale de a negocia încheierea războiului.

„Aceste acțiuni, acum cu încălcarea spațiului aerian al unui aliat al SUA - intenționat sau nu - arată un dispreț enorm față de eforturile sincere ale SUA de a pune capăt acestui conflict”, a spus Shea.

Polonia a doborât drone în spațiul său aerian, miercuri, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO.

Ambasadorul Sloveniei la ONU, Samuel Zbogar, a declarat Consiliului de Securitate: „Acestea sunt acte agresive și periculoase, fiind greu de imaginat că atâtea drone au pătruns atât de adânc pe teritoriul Poloniei, fără intenție”.

Rusia a declarat că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor și că nu intenționau să lovească ținte din Polonia.

„Nu au existat ținte marcate pe teritoriul Poloniei”, a declarat ambasadorul rus la ONU, Vassily Nebenzia, în fața Consiliului. „Raza maximă a dronelor folosite în acest atac nu a depășit 700 de kilometri, ceea ce face fizic imposibil ca acestea să fi ajuns pe teritoriul Poloniei”.

El a adăugat că Moscova este dispusă să discute cu Polonia „dacă partea poloneză este cu adevărat interesată de reducerea tensiunilor, nu de a le amplifica”.

Statele Unite s-au alăturat, de asemenea, aliaților occidentali într-o declarație comună vineri, pentru a-și exprima îngrijorarea față de incursiunea dronelor rusești și pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU.

Declarația, citită de secretarul de stat polonez, Marcin Bosacki, înainte de întâlnirea Consiliului de Securitate, a cerut totodată Rusiei să oprească „războiul său de agresiune împotriva Ucrainei” și să înceteze provocările suplimentare.

