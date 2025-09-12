Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești

Polonia speră că Washingtonul va lua măsuri pentru a-și arăta solidaritatea cu Varșovia după incursiunea dronelor rusești din această săptămână, a declarat vineri ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, pentru Reuters, în ciuda faptului că președintele Donald Trump a minimalizat incidentul, potrivit Reuters.

Polonia a doborât dronele rusești care au pătruns în spațiul său aerian miercuri, fiind prima dată când un stat membru NATO a deschis focul în timpul războiului din Ucraina.

Țările europene au condamnat incidentul, însă Washingtonul s-a abținut în mare parte de la declarații, iar Trump a spus că „ar fi putut fi o greșeală”, ceea ce a determinat Polonia, unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA în UE, să contrazică președintele american, afirmând că acțiunile Rusiei au fost clar intenționate.

Într-un interviu acordat Reuters la Kiev, unde se afla într-o vizită pentru a arăta solidaritatea cu Ucraina, Sikorski a spus că Varșovia speră în continuare la o poziție mai fermă a Washingtonului, pentru a-l învăța pe președintele rus Vladimir Putin că acțiunile sale vor avea consecințe.

„Nu credem în 20 de greșeli în aceeași noapte”

„Sperăm ca Statele Unite să se alăture altor aliați, în semn de solidaritate”, a spus el.

El a adăugat separat: „Trebuie să îi arătăm colectiv lui Putin că există limite în războiul lui hibrid, acolo unde îl vom opri. Pentru că, să nu uităm, acesta nu este un incident izolat. Face parte dintr-un tipar.”

Moscova, comentând incidentul de miercuri, a declarat că nu a intenționat niciodată să lovească Polonia.

Sikorski a spus că, din durata incursiunii, numărul dronelor ruse implicate și traiectoria lor, era clar că nu putea fi vorba de un accident.

„Nu credem în 20 de greșeli în aceeași noapte”, a spus el. „Lupta aeriană a durat șapte ore. Șapte ore nu înseamnă o greșeală”.

Polonia nu are intenția de a discuta incidentul direct cu Rusia, a mai spus el.

„Nu avem ce consulta. Știm că Rusia a făcut asta. Și suntem sătui de eschivările și minciunile lor”.

După ani de sprijin militar occidental pentru Ucraina, amenințarea dronelor este un domeniu în care Ucraina are acum lecții de oferit celor care o susțin.

Ucraina depinde în mare măsură de sistemele occidentale de apărare antiaeriană cu rază lungă pentru a doborî rachete, dar a dezvoltat și o abordare internă sofisticată pentru a respinge atacurile ruse folosind sute de drone. În urma incidentului de miercuri, Kievul a oferit Varșoviei ajutorul și expertiza sa.

„Are multă experiență în gestionarea dronelor, atât pe cale electronică, cât și cinetică, pe care trebuie să o integrăm în achizițiile și adoptarea noastră”, a spus Sikorski.

Reprezentanți ai armatei poloneze sunt așteptați în Ucraina pe 18 septembrie, pe acest subiect, a declarat vineri omologul ucrainean al lui Sikorski, Andrii Sybiha.

