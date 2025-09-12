SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin

Statele Unite au intensificat vineri apelurile către aliații lor din G7 și din Uniunea Europeană, cerând impunerea unor tarife dure asupra Chinei și Indiei, ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc care continuă să alimenteze economia de război a Moscovei, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei americane a transmis că „achizițiile chineze și indiene de petrol rusesc finanțează mașinăria de război a lui Putin și prelungesc uciderea fără sens a poporului ucrainean”. Oficialul a subliniat că Washingtonul a transmis deja partenerilor europeni necesitatea unor măsuri concrete: „Mai devreme în această săptămână, am explicat clar aliaților noștri din UE că, dacă sunt serioși în privința opririi războiului de la granițele lor, trebuie să ni se alăture și să impună tarife semnificative, care vor fi retrase în ziua în care războiul se va încheia”.

Conform Bloomberg, administrația Trump propune tarife între 50% și 100% asupra bunurilor importate din China și India, în încercarea de a forța Kremlinul să accepte negocieri de pace. În paralel, Washingtonul încurajează G7 să creeze o bază legală pentru confiscarea activelor rusești înghețate, estimate la aproximativ 300 de miliarde de dolari, cele mai multe aflate în Europa. O parte din profiturile generate de aceste active sunt deja folosite pentru a sprijini financiar Ucraina.

Discuțiile s-au intensificat la reuniunea convocată de Canada, actuala președintă a G7 adunând vineri miniștrii de finanțe pentru a analiza „măsuri suplimentare de creștere a presiunii asupra Rusiei și de limitare a mașinăriei sale de război”.

Totuși, propunerea americană întâmpină rezistență puternică pe continentul european. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a reiterat opoziția față de ideea tarifelor, subliniind, potrivit Politico, că „tarifele sunt taxe” care lovesc în primul rând consumatorii interni. Și analiștii europeni atrag atenția că o astfel de măsură ar putea provoca daune majore economiilor statelor membre, expuse în mod special la comerțul cu China și aflate în plin proces de negociere a unui acord comercial cu India.

„Noi nu aplicăm tarife. Suntem un bloc comercial. Suntem exportatori. Exporturile sunt motorul economiei UE. Acesta este ADN-ul nostru”, a declarat Agathe Demarais, cercetător la Consiliul European. Ea a catalogat planul american drept „o cerință nerealistă” și a avertizat că europenii vor refuza să urmeze Washingtonul pe această direcție.

Președintele Donald Trump și-a exprimat însă disponibilitatea de a merge mai departe cu măsuri punitive, dar numai în condițiile în care și europenii ar proceda la fel.

Deocamdată, unitatea transatlantică rămâne fragilă. În timp ce Washingtonul presează pentru sancțiuni mai dure și tarife comerciale drastice, multe capitale europene se tem că aplicarea unor astfel de măsuri ar echivala cu o lovitură directă în propria lor economie. Mai mult, state precum Ungaria au blocat anterior sancțiuni care vizau sectorul energetic rusesc, ceea ce face și mai dificilă obținerea unui consens în UE.

