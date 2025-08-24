Data actualizării: | Data publicării:

SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final

Washingtonul a intervenit din umbră pentru a împiedica Ucraina să folosească o armă de mare putere împotriva Rusiei.

Potrivit unor oficiali americani citați de Wall Street Journal și preluați de Reuters, Pentagonul a interzis în secret Ucrainei să folosească sisteme americane de rachete tactice cu rază lungă (ATACMS) pentru lovituri pe teritoriul Rusiei, reducând astfel capacitatea Kievului de a riposta în fața invaziei ruse. 

Măsura survine pe fondul nemulțumirii expres manifestate de președintele american Donald Trump față de un război care se întinde de peste trei ani și față de lipsa unui rezultat concret în negocierile de pace.

Planul pentru o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski - pe care Trump o dorea - s-a lovit de obstacole

După întâlnirea sa cu Vladimir Putin și discuțiile cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski, care nu au produs progrese clare, Trump a afirmat că reia în calcul impunerea de sancțiuni economice severe împotriva Rusiei sau retragerea din procesul de pace. “Voi lua o decizie cu privire la ceea ce vom face și va fi o decizie foarte importantă, și anume dacă vom impune sancțiuni masive sau tarife masive sau ambele, sau dacă nu vom face nimic și vom spune că este lupta voastră”, a declarat Trump.

Planul pentru o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski - pe care Trump o dorea - s-a lovit de obstacole. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că nu există încă o agendă pentru un astfel de summit. “Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski când agenda pentru summit va fi gata. Iar această agendă nu este deloc gata”, a declarat Lavrov pentru NBC, subliniind că deocamdată nu este planificată nicio întrevedere.

Cine decide, de fapt, în privința folosirii armelor cu rază lungă de acțiune

În paralel cu eforturile diplomatice ale Casei Albe, un mecanism de aprobare din cadrul Pentagonului a blocat, conform Wall Street Journal, operațiunile ucrainene care ar fi vizat adâncimea teritoriului rus. WSJ notează că, în final, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, are ultimul cuvânt în privința folosirii armelor cu rază lungă de acțiune.

Răspunsuri oficiale nu au venit imediat: biroul prezidențial de la Kiev și ministerul Apărării din Ucraina nu au comentat, iar Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters.

