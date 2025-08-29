Data actualizării: | Data publicării:

SUA au aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina.
 

Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea de arme în valoare de 825 de milioane de dolari către Ucraina, a anunţat joi Agenţia pentru cooperare în domeniul apărării şi securităţii (DSCA), transmite Agerpres, citând dpa.

Pachetul include rachete cu rază extinsă de acţiune şi echipamentul conex solicitat de Kiev.

Aşa cum este procedura obişnuită în cazul vânzărilor de arme, Congresul a fost informat despre acest contract, a precizat DSCA.

Vânzarea propusă va sprijini obiectivele de securitate naţională şi politică externă ale Statelor Unite prin îmbunătăţirea securităţii unei ţări partenere care este o forţă pentru stabilitatea politică şi progresul economic în Europa, a menţionat DSCA într-o declaraţie.

Achiziţia de arme de către Kiev va fi sprijinită cu asistenţă financiară din SUA, Danemarca, Olanda şi Norvegia, potrivit DSCA.

Bilanţul atacului de joi al Rusiei asupra Kievului a crescut la 23 de morţi



Anunţul survine după ce Rusia a lansat, miercuri noaptea, peste 600 de rachete şi drone asupra Kievului şi altor zone din Ucraina, în cel mai grav bombardament începând din iulie, în pofida săptămânilor de eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului din Ucraina. 

Bilanţul celui mai recent atac rus a ajuns la 23 de morţi, a anunţat vineri administraţia militară a oraşului, informează EFE.

"Din păcate, numărul morţilor a ajuns la 23", a scris şeful administraţiei, Timur Tkacenko, pe contul său de Telegram. El nu a specificat dacă printre aceştia se află şi alţi minori, pe lângă cei trei anunţaţi anterior.

În noaptea de 27 spre 28 august, ruşii au lansat un atac masiv asupra Kievului, care a afectat 33 de sectoare ale oraşului şi care a produs distrugeri inclusiv la clădirea delegaţiei UE din capitala Ucrainei. Atacul, al cărui bilanţ iniţial a fost de 14 morţi, a fost condamnat dur de comunitatea internaţională.

Cele mai semnificative pagube materiale s-au produs în cartierele Şevcenkiv, Holosiivski, Darnîţki, Dniprovski şi Desnianski.

Potrivit primarului Vitali Kliciko, cel puţin 63 de persoane au fost rănite, dintre care 35, inclusiv 11 copii, sunt trataţi în spitale.

Echipele de salvare continuă să îndepărteze ruinele şi nu este exclus ca numărul morţilor să fie revizuit în creştere. Cel puţin trei persoane sunt prinse în dărâmăturile unei clădiri lovite, potrivit Ministerului de Interne al Ucrainei.


Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Alertă în Sinaia! Un urs a apărut pe o stradă din staţiunea prahoveană
29 aug 2025, 10:17
Un trend online a pus polițiștii în alertă. O adolescentă a apelat fals la 112 spunând că a fost răpită 
29 aug 2025, 09:52
SUA au aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina
29 aug 2025, 10:07
Proiecte majore pentru București, în ședința CGMB: Consolidări antiseismice, protecția animalelor, combaterea zgomotului și altele
29 aug 2025, 09:50
Pieton lovit mortal în Buzău. Cinci tineri răniți într-un alt accident produs noaptea trecută
29 aug 2025, 08:23
Prof. Ovidiu Pânișoară, despre scandalul cu livratorul străin agresat: Tentația generalizării este mare 
29 aug 2025, 08:44
ParintiSiPitici.ro
„Uite postul, nu e postul!” Coșmarul profesorilor, după titularizare: „Directoarea se uita ca la «poarta 9»: «nu te voi călcă în picioare eu, ci părinții». Dacă chiar așa e în învățământ...”
29 aug 2025, 11:08
Rovinieta și taxele de pod se scumpesc. Șoferii vor plăti aproape dublu pentru un an de circulație
28 aug 2025, 18:09
Incendiu puternic în centrul Capitalei: Un restaurant a luat foc. A fost emis mesaj RO-Alert
28 aug 2025, 14:47
Bărbat arestat preventiv după ce a violat o fată de 11 ani
28 aug 2025, 14:25
Cât de sigură e apa din avion? Pilotul Cezar Osiceanu, semnal de alarmă: E nasol!
28 aug 2025, 15:15
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
28 aug 2025, 12:40
A murit compozitorul Costin Miereanu
28 aug 2025, 10:48
Patru bărbați care ar fi dat zeci de spargeri în Austria, prinşi de poliţiştii arădeni
28 aug 2025, 11:06
CFR Călători rămâne fără trenuri: zeci de curse anulate din cauza datoriilor
28 aug 2025, 10:19
Accident cu 5 răniți pe DN 1B. Printre victime se află și un copil
28 aug 2025, 08:23
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
27 aug 2025, 21:56
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
27 aug 2025, 20:03
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți
27 aug 2025, 08:33
Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
26 aug 2025, 19:09
Zeci de mii de bancnote contrafăcute, confiscate în Vrancea. Prejudiciu-record, de 4,1 milioane de euro
26 aug 2025, 18:09
O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic
26 aug 2025, 15:55
Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români
26 aug 2025, 14:56
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
26 aug 2025, 12:09
Bucureștiul are, de luni, autobuz turistic. Biletul, de 14 ori mai scump decât în Brașov: Bine că nu au așteptat 1 septembrie!/ Foarte urât! Atât de scump?
26 aug 2025, 08:26
Moarte șocantă: O femeie de 36 de ani a căzut în gol de la etajul 4 al unui bloc
25 aug 2025, 15:55
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
25 aug 2025, 15:32
Unicul supraviețuitor al accidentului din Iezer a agonizat 10 ore. Tatăl lui, chemat la căutări, fără să știe că fiul său a fost implicat în accident
25 aug 2025, 14:31
Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”
25 aug 2025, 13:55
Conflict spontan încheiat cu rănirea unui polițist, în Babadag. Agentul a fost lovit în zona capului
25 aug 2025, 12:37
Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale
25 aug 2025, 11:05
Românii, printre cei mai puțin dispuși să stea peste program. Grecii, lideri la ore suplimentare
25 aug 2025, 09:41
Incendiu puternic în Buftea. Un depozit de mase plastice a luat foc - VIDEO
25 aug 2025, 08:48
Programul Anghel Saligny va continua încă 3 ani. Care sunt condiţiile
24 aug 2025, 22:10
Festivalul Enisala, de tradiţie. "Cetatea devine o emblemă a judeţului Tulcea"
24 aug 2025, 16:10
Regulamentele europene, un fel de OUG prin care Comisia ocolește Parlamentul
23 aug 2025, 18:25
Regulamentul EMFA obligă statele europene să înființeze o autoritate de reglementare a presei
23 aug 2025, 17:02
Nepalezii și srilankezii fac munca pe care românii nu o mai acceptă. Chirieac: România nu-și aduce românii din Diaspora
23 aug 2025, 14:13
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
23 aug 2025, 11:00
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
23 aug 2025, 09:33
Un șofer de Uber a agresat o tânără de 19 ani, în timpul cursei și a provocat un accident cu trei mașini
22 aug 2025, 23:55
Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș luat de vânt. Alte patru persoane, la spital
22 aug 2025, 20:55
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
22 aug 2025, 19:37
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
22 aug 2025, 18:26
Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video
22 aug 2025, 17:35
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
22 aug 2025, 16:20
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Controverse în CGMB. USR retrage planul de bazin de înot care afecta Centrul Replika: "Dacă s-ar fi putut evita coșmarul". Val de critici în online
acum 5 minute
Trei ucraineni, salvați din Munții Maramureșului. S-au rătăcit și nu aveau provizii
acum 21 de minute
Pasageri răniți în Timișoara, după ce două tramvaie s-au ciocnit
acum 30 de minute
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
acum 37 de minute
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară
acum 1 ora 4 minute
Alertă în Sinaia! Un urs a apărut pe o stradă din staţiunea prahoveană
acum 1 ora 9 minute
A murit celebrul compozitor Rodion Șcedrin
acum 1 ora 14 minute
SUA au aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina
Cele mai citite știri
pe 28 August 2025
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
pe 28 August 2025
Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare
pe 28 August 2025
Lucruri mai puțin știute despre restaurantul „Mărul de Aur”, care a ars joi. Ce se întâmpla în celebrul loc de pe Calea Victoriei
pe 28 August 2025
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
pe 28 August 2025
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel