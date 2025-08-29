SUA au aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina

Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea de arme în valoare de 825 de milioane de dolari către Ucraina, a anunţat joi Agenţia pentru cooperare în domeniul apărării şi securităţii (DSCA), transmite Agerpres, citând dpa.



Pachetul include rachete cu rază extinsă de acţiune şi echipamentul conex solicitat de Kiev.



Aşa cum este procedura obişnuită în cazul vânzărilor de arme, Congresul a fost informat despre acest contract, a precizat DSCA.



Vânzarea propusă va sprijini obiectivele de securitate naţională şi politică externă ale Statelor Unite prin îmbunătăţirea securităţii unei ţări partenere care este o forţă pentru stabilitatea politică şi progresul economic în Europa, a menţionat DSCA într-o declaraţie.



Achiziţia de arme de către Kiev va fi sprijinită cu asistenţă financiară din SUA, Danemarca, Olanda şi Norvegia, potrivit DSCA.

Bilanţul atacului de joi al Rusiei asupra Kievului a crescut la 23 de morţi





Anunţul survine după ce Rusia a lansat, miercuri noaptea, peste 600 de rachete şi drone asupra Kievului şi altor zone din Ucraina, în cel mai grav bombardament începând din iulie, în pofida săptămânilor de eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului din Ucraina.

Bilanţul celui mai recent atac rus a ajuns la 23 de morţi, a anunţat vineri administraţia militară a oraşului, informează EFE.



"Din păcate, numărul morţilor a ajuns la 23", a scris şeful administraţiei, Timur Tkacenko, pe contul său de Telegram. El nu a specificat dacă printre aceştia se află şi alţi minori, pe lângă cei trei anunţaţi anterior.



În noaptea de 27 spre 28 august, ruşii au lansat un atac masiv asupra Kievului, care a afectat 33 de sectoare ale oraşului şi care a produs distrugeri inclusiv la clădirea delegaţiei UE din capitala Ucrainei. Atacul, al cărui bilanţ iniţial a fost de 14 morţi, a fost condamnat dur de comunitatea internaţională.



Cele mai semnificative pagube materiale s-au produs în cartierele Şevcenkiv, Holosiivski, Darnîţki, Dniprovski şi Desnianski.



Potrivit primarului Vitali Kliciko, cel puţin 63 de persoane au fost rănite, dintre care 35, inclusiv 11 copii, sunt trataţi în spitale.



Echipele de salvare continuă să îndepărteze ruinele şi nu este exclus ca numărul morţilor să fie revizuit în creştere. Cel puţin trei persoane sunt prinse în dărâmăturile unei clădiri lovite, potrivit Ministerului de Interne al Ucrainei.







