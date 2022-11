Studentul care a aruncat cu ouă înspre regele Charles al III-lea a fost eliberat, dar a primit interdicții. Ce nu mai are voie să facă în public - Foto Pexels

Patrick Thelwell, de 23 de ani, a fost reţinut miercuri dimineaţă de Poliţia britanică în urma incidentului petrecut pe o stradă din oraşul York, în nordul Angliei, unde regele Charles al III-lea participa la un eveniment alături de soţia sa, Camilla. În timp ce suveranul şi soţia lui salutau mulţimea venită să-i aclame, tânărul activist ecologist a aruncat în direcţia regelui Charles mai multe ouă, care au trecut la mică distanţă de suveran.

Patrick Thelwell nu mai are voie să se apropie de rege şi să transporte ouă în public

Patrick Thelwell a declarat pentru The Mirror că a fost ţinut în arest până la ora locală 22:00 şi că a fost eliberat cu condiţia să nu se mai apropie de rege şi să nu mai transporte ouă în public. A primit cu toate acestea permisiunea de a cumpăra ouă atunci când se află la cumpărături, a mai declarat el pentru publicaţia britanică.

Regatul Unit a fost construit cu sângele sclavilor

Patrick Thelwell este un fost candidat al Partidului Verde, precum şi membru al grupului ecologist Extinction Rebellion. În momentul incidentului, a exprimat opinii antimonarhiste şi a strigat că Regatul Unit a fost construit cu sângele sclavilor. Studentul a mai povestit că oamenii veniţi să-l aclame pe rege l-au apostrofat furioşi şi au ţipat mânioşi spre el.

Oamenii m-au tras de păr, au scuipat în direcţia mea

Oamenii m-au tras de păr, au scuipat în direcţia mea, a afirmat el pentru The Mirror, adăugând că a primit şi ameninţări cu moartea. Regele Charles al III-lea, în vârstă de 73 de ani, care va fi încoronat în luna mai, la opt luni de la urcarea pe tron, este mai puţin popular decât defuncta lui mamă, regina Elisabeta a II-a, adorată de britanici pe parcursul celor 70 de ani ai săi de domnie. Charles a crescut însă în popularitate după ce a devenit rege, scrie Agerpres.

Noi detalii din cartea The King: The Life of Charles III scot la iveală informații interesante despre celebrul urs de pluș al Regelui Charles al III-lea.

Christopher Andersen, autorul cărții The King: The Life of Charles III, a declarat pentru Entertainment Tonight că noul monarh al Marii Britanii, în vârstă de 73 de ani, și-a adorat atât de mult ursul de pluș încât a permis doar unei singure persoane să efectueze reparații esențiale la el - dădaca sa din copilărie, Mabel Anderson.

Autorul a adăugat că, în calitate de tânăr prinț și la vârsta adultă, Charles a tratat ursulețul „ca pe propriul său copil”.

În noua biografie, cel mai bine vândut autor american a susținut că ajutorul lui Charles, Michael Fawcett, a fost însărcinat să aibă grijă de urs și să știe unde se află în orice moment.

Dacă ursulețul a avut vreodată nevoie de niște reparații, numai Mabel Anderson, dădaca din copilărie a Regelui, a avut voie să se apropie de el. „Mispy”, așa cum a fost numită cu afecțiune de Rege, a fost chiar scoasă la pensie pentru a se dedica ursulețului.

Autorul Christopher Andersen a scris: „Ajunsese la patruzeci de ani și, de fiecare dată când acel ursuleț trebuia reparat, se raporta la el ca și cum ar fi un copil care a suferit o intervenție chirurgicală majoră”.

El a adăugat: „Ursul a mers peste tot cu Charles”.

Mabel Anderson, care în prezent acum are nouăzeci de ani, s-a alăturat Casei Regale când Charles avea nevoie de o asistentă medicală și a devenit unul dintre cei mai de încredere servitori ai Casei Regale, precum și un bun prieten al regretatei Regine, conform Daily Mail.

