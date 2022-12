Steven Spielberg regretă că rechinii au fost ''decimaţi'' după filmul său ''Jaws'

Filmul relatează povestea unui exemplar mare de rechin alb devorator de oameni, care atacă înotători dintr-o staţiune de pe coasta de est a Statelor Unite. Şeful poliţiei locale porneşte în căutarea animalului cu ajutorul unui biolog marin şi a unui vânător de rechini, potrivit Agerpres.



"Regret foarte mult că populaţia de rechini a fost decimată din cauza cărţii şi a filmului. Regret foarte, foarte mult", a spus regizorul.



Spielberg a fost intervievat pentru programul radio "Desert Island Discs" în cadrul căruia invitaţii dezvăluie ce cărţi, ce muzică şi ce obiecte de lux ar lua cu ei pe o insulă pustie.



Întrebat cum s-ar simţi pe o insulă pustie înconjurată de rechini regizorul a răspuns: "Este unul dintre lucrurile de care mă tem mereu".



"Nu că o să fiu mâncat de un rechin, ci pentru că rechinii mă vor urî într-un fel pentru frenezia alimentară nebunească a pescarilor sportivi produsă după 1975", a adăugat el.



Conform unui studiu publicat anul trecut în jurnalul ştiinţific Nature, populaţia globală de rechini a scăzut cu 71% începând din anii 1970 din cauza pescuitului excesiv.



Potrivit organizaţiei Shark Conservation Fund, 36 de procente dintre cele 1.250 de specii de rechini şi peşti cartilaginoşi de mare din ordinul Batoidea sunt în prezent ameninţate cu dispariţia.



Cercetătorii au acuzat "Jaws", film care a avut un succes uriaş şi a terorizat generaţii de înotători.



Steven Spielberg, care a împlinit duminică 76 de ani, cunoscut totodată pentru filme de succes precum "E.T. the Extra-Terrestrial", "Indiana Jones" sau "Jurassic Park", a vorbit în această emisiune şi despre filmul său parţial autobiografic "The Fabelmans". Acesta relatează povestea copilăriei sale şi a iniţierii în cinematografie, în America postbelică.

El a descris-o drept "o terapie de 40 de milioane de dolari".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News