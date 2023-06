Stela Enache, la un pas de închisoare. Artista a mărturisit că prin mâinile ei "au trecut găleți de bani!"

Stela Enache avea multe evenimente în străinătate, în perioada comunismului, și, de multe ori, dacă păstra valuta, risca să ajungă la închisoare.

"Aveam voie să aducem diverse produse, pentru că cea mai mare parte din bani o lua statul. Era obligatoriu ca, în 24 de ore de la venirea în țară, orice valută să fie depusă. Povestesc pentru prima oară cum era să fac pușcărie pentru 10 dolari. 10 dolari, după ce prin mâinile mele au trecut găleți de bani! Era ziua soțului meu și am vrut să-i fac un cadou. Aveam 10 dolari și m-am dus la un shop (n.r. magazin) din București. Acolo era un tovarăș care m-a reținut și m-a întrebat de unde am dolari și de ce îi am. Am încercat să explic, dar nu l-a interesat. A urmat un proces și multe alte lucruri, dar nu m-am lăsat intimidată", a povestit Stela Enache, în emisiunea Rețeaua de idoli, scrie viva.ro.

Cine este Stela Enache

Cântăreaţa Stela Enache (numele real Steriana Aurelia Bogardo) s-a născut la 24 ianuarie 1950, la Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. De la vârsta de 3 ani, artista a început să studieze baletul, iar de la vârsta de 6 ani, pianul, la Şcoala de Muzică. Pe lângă muzică, Stela Enache a fost pasionată în copilărie şi adolescenţă de sport, actorie (făcea parte din cercul de teatru) şi de limba engleză.

În perioada 1964-1967 a urmat cursurile Şcolii Populare de Artă din Reşiţa, secţia Canto. După terminarea liceului, a trebuit să aleagă între teatru, muzică sau sport. În cele din urmă, s-a îndreptat spre muzică. Deşi a dorit să studieze la Bucureşti, părinţii au insistat să meargă la Cluj, unde a fost admisă, în perioada 1967-1972 urmând cursurile Conservatorului G. Dima din Cluj-Napoca, unde a studiat cu Tudor Jarda, Dorin Pop şi Romeo Ghircoiaşu, potrivit volumului "Meridianele cântecului" de Daniela Caraman Fotea, Editura muzicală, 1989.

În urma unui examen, a fost acceptată în echipa Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj. Tot la Cluj, Stela Enache a cântat şi cu formaţia Cromatic. În anul 1968, a obţinut o menţiune la Festivalul Studenţesc de la Iaşi.

În 1969, artista a participat la Festivalul de Jazz Ploieşti 69. Un an mai târziu, în paralel cu Conservatorul, a început la Bucureşti studiul cu maeştrii George Grigoriu şi Fromi Moreno. Astfel, Stela Enache a început să facă naveta Reşiţa-Bucureşti-Cluj. L-a cunoscut pe compozitorul George Grigoriu prin intermediul unchiului său, scriitorul Ion Hobana. George Grigoriu a fost mentorul ei şi compozitorul care i-a încredinţat primul şlagăr - Pentru un sărut.

Tot în 1970, a efectuat prima înregistrare la Radio România, cu celebra piesă Prieten drag de Radu Şerban, lansată de Pompilia Stoian.

La ideea lui George Grigoriu, Stela Enache a început să cânte alături de solistul George Enache şi amândoi au lansat un disc single la Electrecord, pe muzica lui George Grigoriu, care cuprindea piesele "Câtă splendoare", "Pentru un sărut" şi "În România", scrie Agerpres. În acelaşi an a obţinut Premiul III la Festivalul Studenţesc din Timişoara şi Premiul III la Festivalul Studenţesc din Târgu Mureş.

În 1971, după ce a fost la preselecţiile pentru concursul TV Steaua fără nume şi pentru Festivalul Cerbul de Aur, Stela Enache a participat la secţiunea Interpretare a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Mamaia, unde a câştigat Premiul al II-lea, interpretând piesele Să facem florile să cânte (G. Grigoriu) şi Ţii minte (Radu Şerban).

În acelaşi an, Stela Enache l-a cunoscut la Mamaia pe compozitorul Florin Bogardo cu care s-a căsătorit în doar câteva luni. Din acel moment, Florin Bogardo a compus aproape în exclusivitate pentru Stela Enache, cei doi alcătuind unul dintre cele mai de succes şi longevive cupluri din muzica românească.

76 de piese compuse de Florin Bogardo

Stela Enache a înregistrat 76 de piese compuse de Florin Bogardo, toate având mare succes la public. Dintre acestea amintim: Ani de liceu, Apari iubire, Balada pescăruşilor albaştri, Ca un tren ne pare viaţa, Cândva, o luntre albă, Ce simţi când eşti îndrăgostit, Cum pot să te conving şi ce să fac, Dansul e ca o vrajă, Dăruieşte-mi acest ceas de iubire, Dimineţile mele, Dorul, flacără nebună, E o poveste de amor, Hai, vino şi stai lângă mine, În numele iubirii, Întâia oară, Întrebare, întrebare, La steaua, N-ai să mă poţi uita, Printr-un sărut, Să pot, Trandafirul, Vraja sărutului etc.

Muzica lui Florin Bogardo şi vocea Stelei Enache pot fi auzite şi pe coloanele sonore ale unor filme româneşti, cele mai cunoscute fiind cele din seria Liceenilor - Declaraţie de dragoste (1985), Liceenii" (1986) şi Extemporal la dirigenţie (1988).

De asemenea, Stela Enache a avut colaborări de succes şi cu alţi compozitori români: Ani fericiţi (Ion Cristinoiu), Ca frunzele târzii (Gabriel Mărgărint), Când mi-e dor de tine (Dan Dimitriu), Cântec pentru mama (Mişu Iancu), Cântecul muzei (Marcel Dragomir), Ceasul (Vasile Veselovski), Dacă m-ai iubi (Jolt Kerestely), De iubire (Marcel Dragomir), Din atâtea iubiri (Vasile V. Vasilache), Eşti clipa mea de fericire (Marcel Dragomir), Grea e dragostea (Dan Stoian), Nu pleca (Octav Firulescu), Până-n cea din urmă zi (Edmond Deda), Pentru un sărut (George Grigoriu), Pianul meu (Dan Stoian), Plimbare prin ploaie (Ionel Tudor), Romanţă (Ion Cristinoiu), Spună lumea ce o vrea (Jolt Kerestely), Te iubesc numai pe tine (Jolt Kerestely), Vom trăi şi vom vedea (Dan Dimitriu).

A înregistrat şi piese din repertoriul internaţional, majoritatea fiind adaptate în limba română: Ce-i iubirea?, Doar mama, Ding-Dong, Să vii cu noi sau Te cheamă iubirea.

Stela Enache are o bogată activitate discografică, în perioada 1972-1990, artista figurează pe 18 compilaţii apărute la casa de discuri Electrecord, dintre care amintim: "Un simbol al iubirii (1983), "Extemporal la dirigenţie" (1988), "Melodii de Florin Bogardo, interpretate de Stela Enache" (1997), potrivit www.discogs.com.

Turnee în Germania, Austria, Elveţia, Norvegia, Danemarca

Din 1972 a întreprins numeroase turnee în ţară şi în străinătate: Germania, Austria, Elveţia, Norvegia, Danemarca.

A fost cooptată ca solistă a Orchestrei Electrecord condusă de Alexandru Imre, cu care a făcut numeroase turnee în Germania, Rusia, Austria, Scandinavia şi, ulterior, a devenit solista trupei Sunshine Band. A participat la numeroase concursuri şi festivaluri naţionale, iar în anul 1977 a participat la Festivalul Orfeul de Aur din Bulgaria.

În 1986 a încheiat primul contract pe un vas de croazieră, cu "Europa" - una dintre cele mai selecte nave - făcând de patru ori ocolul Pământului.

A apărut alături de nume mari ale muzicii în diferite programe muzicale: Gilbert Becaud, Milva, Gloria Gaynor, Jennifer Rush, Tony Christie, The Platters, Lionel Hampton, Vicky Leandros, Al Bano etc, precizează biografia postată pe pagina oficială de facebook a artistei.

Stela Enache are doi copii cu regretatul Florin Bogardo

În august 2009, soţul artistei, Florin Bogardo, a murit. Împreună cu regretatul compozitor Stela Enache are doi copii, Laura şi Anton, stabiliţi în străinătate, şi este bunica a patru nepoţi.

Stela Enache are o bogată activitate concertistică, apare în numeroase emisiuni radio şi tv. În luna mai 2015, Stela Enache a primit premiul "Vedete fără vârstă", în cadrul festivităţii de acordare a Premiilor Anuale "Actualitatea muzicală".

În aprilie 2016 a lansat un CD numit "Cântecele mele", odată cu lansarea unui CD cu melodii compuse de Florin Bogardo. În noiembrie 2018 a organizat prima ediţie a Festivalului-concurs "Florin Bogardo", găzduit de Teatrul "Constantin Tănase". "Mi-am propus să nu las ca numele său să teacă în neant şi am făcut un ideal din promovarea lui, din perpetuarea acestei minunate creaţii, pline de frumos, de bun, de sensibil. (...) Cred cu ardoare că acest festival va continua să-i plaseze muzica acolo unde îi este locul - în fruntea emoţiilor din muzică", spunea Stela Enache.

Pe parcursul anului 2019, artista a susţinut numeroase concerte în ţară şi în străinătate şi a apărut în emisiuni de televiziune.

