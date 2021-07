Statuia Prințesei Diana, mesaj cu subînțeles. Ce semnifică, de fapt, cei TREI copii și locul în care a fost amplasată

BBC, GAFĂ de proporții la dezvelirea statuii Prințesei Diana: Este hidoasă!

Pe 1 iulie, Prințesa Diana ar fi împlinit 60 de ani, motiv pentru care, cei doi fii ai ei, Prințul William și Prințul Harry, au dezvelit o statuie în onoarea mamei lor.

Creaţia care i-a emoţionat pe cei doi fii ai ei, Prinţul Harry şi Prinţul William o înfăţişează pe Lady Di în ultima perioadă a vieţii sale, fiindu-i reflectată una dintre cele mai importante calităţi ale sale, adică dragostea şi implicarea în cauze umanitare.

Care e semnificația celor trei copii care apar în statuia Prinţesei Diana

Statuia dezvelită ieri de William şi Harry, în grădina Palatulului Kensington o arată pe prinţesă înconjurată de trei copii, purtând o bluză elegantă, decoltată, o centură lată şi o fustă creion, exact stilul pe care-l aborda de multe ori în aparițiile sale.

Detaliul care a atras toate privirile și a ridicat mari semne de întrebare a fost faptul că mâinile ei sunt așezate ușor pe umerii a doi copii, un băiat și o fată, în timp ce în spatele lor este prezent un alt băiat.

Întrebările au apărut imediat, dat fiind faptul că niciuna dintre statui nu seamănă cu William sau Harry și nici cu vreunul dintre nepoții Prințesei Diana.

Potrivit unui expert al Palatului Kensington, "Figura Dianei, Prinţesa de Wales, este înconjurată de trei copii care reprezintă universalitatea şi impactul pe care l-a avut Prinţesa. Portretul şi stilul de îmbrăcăminte s-au bazat pe ultima perioadă a vieţii sale, pe măsură ce a câştigat încredere în rolul ei de ambasador pentru cauze umanitare şi îşi propune să transmită caracterul, eleganţa şi compasiunea ei", potrivit The Independent.

"Prințesa Inimilor" este porecla pe care Diana a câștigat-o de-a lungul anilor și chiar dacă au trecut 24 de ani de la moartea ei în accidentul tragic din Paris, numele său și implicarea stau încă pe buzele multora.

Revenind la titlul său de "Prințesă a Inimilor", acesta a fost dobândit datorită dedicării sale în cauze caritabile care au variat de la criza SIDA, până la campania împotriva minelor terestre.

De asemenea, Lady Di a fost patronul a peste 100 de organizații caritabile de-a lungul vieții sale și a fost bine cunoscută pentru eforturile sale filantropice.

În anul 1987, Prințesa Diana a dat mâna cu un pacient infectat cu HIV, la Spitalul London Middlesex, ca o revoltă și o lecție pentru cei care considerau și mai consideră în continuarea că boala ar putea fi transmisă prin atingere.

În fața statuii este o piatră de pavaj cu un extras din poezia "Măsura unui om", poezie inclusă şi în programul pentru slujba de pomenire din 2007 pentru Diana.

Un detaliu interesant legat de copiii din jurul Prințesei Diana

Pe lângă activitățile sale caritabile, prezența și iubirea față de copiii pe care-i întâlnea la toate evenimentele sau turneele în care mergea, Prințesa Diana mai are o legătură specială.

Înainte să devină Prințesă, Diana a început să lucreze ca bonă pentru o doamnă numită Mary Robertson, fiind plătită cu 5$/oră, pentru a sta cu fiul acesteia, Patrick. Cea care avea să devină Prinţesa Inimilor făcea curat, spăla rufe şi vase şi aduna jucăriile din casă.

Mai mult, câţiva ani mai târziu, a devenit educatoare la o grădiniţă din Pimlico.

Semnificația aparte a locului în care a fost amplasată statuia

Statuia Prințesei Diana a fost amplasată în Grădina Scufundată a Palatului Kensington, unul din locurile preferate ale acesteia în perioada în care a făcut parte din Familia Regală și a locuit acolo.

"Diana, prinţesa de Wales a fost un icon care a atins viaţa oamenilor din întreaga lume, aşa că a fost un privilegiu să lucrez cu prinţul William şi prinţul Harry la această statuie care îi comemorează viaţa. Am vrut să-i surprindem căldura şi umanitatea, prezentând în acelaşi timp impactul pe care l-a avut de-a lungul generaţiilor. Sper că oamenii se vor bucura să viziteze statuia şi grădina, acordând un moment de linişte pentru amintirea prinţesei", a declarat sculptorul statuii, Ian Rank-Broadley.

Prințesa Diana, prinţesă de Wales, s-a născut pe 1 iulie 1961 şi a murit într-un accident, la Paris, pe 31 august 1997, când prinţul William avea 15 ani, iar prinţul Harry, 12 ani.

