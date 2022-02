Spectacole în premieră la Teatrul Nottara şi Teatrul Mic: "Cloaca", respectiv "Menajeria de sticlă"

"Cloaca", un spectacol despre prietenie şi trădare, în premieră, la Teatrul Nottara





Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă anunţe premiera spectacolului "Cloaca (Prieteni pe viaţă)" de Maria Goos (traducerea: Liliana Alexandrescu), în regia lui Theodor-Cristian Popescu. Din distribuţie fac parte: Mihai Marinescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, Lucian Ghimişi, Macrina Bârlădeanu. Scenografia este semnată de Theodor Niculae, iar muzica originală este compusă de Andrei George Raicu. Premiera va avea loc pe 12 şi 13 februarie 2022, de la ora 18.00, la Sala George Constantin.



Scrisă de una dintre cele mai de succes autoare dramatice şi scenariste din Olanda, "Cloaca" analizează cu multă subtilitate, profunzime şi înţelegere ce anume stă la bazele unei prietenii de o viaţă, ce îi face pe oameni să trădeze şi care ar fi limitele pe care fiecare este dispus să le încalce. Există un happy-end al prieteniilor, exact ca în poveştile de dragoste? Oare orgoliile, vanităţile, goana după bani sunt mai puternice decât afecţiunea şi nevoia de a te simţi în siguranţă alături de cei care devin o a doua familie? Pentru toate cele patru personaje masculine, "cloaca", adică mica lor familie, pe alocuri disfuncţională, devine ultima speranţă de salvare. Puşi faţă în faţă cu trecutul lor şi cu alegerile radicale ce le vor schimba destinul, cei patru îşi înţeleg mai bine propriul sine, cât de mult sunt capabili să renunţe la binele lor pentru ceilalţi, iar povestea lor invită la o reflectare asupra ideii de prietenie şi asupra importanţei pe care grupul de apropiaţi îl are în viaţa fiecăruia.



Scrisă în 2002, piesa "Cloaca" a înregistrat un traseu spectaculos, atât în Olanda, cât şi internaţional: a fost piesa stagiunii 2002-2003, iar în 2004 a fost monatată la faimosul Old Vic Theater în Londra, în regia lui Kevin Spacey. Adaptarea pentru televiziune a fost şi ea recompensată, în 2004, cu Premiul Academiei Olandeze pentru cea mai bună dramă.

Menajeria de sticlă - în premieră la Teatrul Mic





Teatrul Mic prezintă în datele de 13 şi 19 februarie, de la ora 19:00, la Sala Studio - Gabroveni 57, premiera "Menajeria de sticlă"- piesa celebrului autor american Tennessee Williams, laureat al Premiului Pulitzer în 1948 şi în 1955 pentru "Un tramvai numit dorinţă" şi "Pisica pe acoperişul fierbinte".



Montarea coordonată de Liliana Pană şi Gelu Colceag evidenţiază subtil şi în cheie tragicomică profunzimea şi vulnerabilitatea condiţiei umane.



Din postura de martor din umbră al evenimentelor, publicul va avea ocazia să observe şi să se lase purtat în universul marcat de iluzie şi angoasă al unei familii destrămate. Astfel, deşi firul acţiunii este relatat din perspectiva detaşată a lui Tom Wingfield, povestea se conturează treptat în jurul sensibilei sale surori, Laura, şi în jurul dorinţelor si ambiţiilor mamei pătimaşe, cea care vrea să influenţeze şi să conducă destinul celor doi pentru a se împlini pe sine.



În distribuţia spectacolului evoluează actorii Irina Rădulescu, Silvana Mihai, Liliana Pană, Andrei Seuşan, Alexandru Voicu şi Tudor Istodor.



Întreaga existenţă a unei familii este întreruptă de plecarea tatălui. Acest moment de dezechilibru familial devine pentru cei trei membri ai familiei un moment zero, o gaură neagră care, pe măsură ce timpul trece, le absoarbe viaţa.



Incapacitatea de a se desprinde de trecut îi împiedică să evolueze, să trăiască şi nu doar să supravieţuiască unui prezent în care se simt profund nefericiţi.



Spectacolul sondează fragilitatea fiinţei umane, este un studiu psihologic asupra modului în care fiinţa noastră vibrează adânc şi sistematic la abandon, la absenţa iubirii, dar şi la speranţa şi la gândul de a evada într-o lume mai bună. Liliana Pană



Biletele sunt disponibile online pe www.teatrulmic.ro , site-ul bilet.ro şi la casele de bilete ale Teatrului Mic - Constantin Mille 16 şi Gabroveni 57.

