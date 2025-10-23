€ 5.0823
Data actualizării: 18:38 23 Oct 2025 | Data publicării: 18:38 23 Oct 2025

Spectacol total la avanpremiera filmului „Bugonia”: fanii s-au ras în cap pentru a o vedea pe Emma Stone
Autor: Alexandra Curtache

Fanii regizorului grec Yorgos Lanthimos și ai actriței Emma Stone, au avut parte de o provocare inedită la proiecția în avanpremieră a comediei SF „Bugonia”: pentru a obține un bilet gratuit, trebuiau să accepte să fie rași în cap.

Evenimentul, organizat luni seară la Los Angeles, a fost pus la cale de Focus Features, distribuitorul filmului, care a dorit astfel să creeze o experiență imersivă inspirată din povestea peliculei, a transmis Reuters citat de Agerpres.

O provocare inspirată din scenariul filmului

În „Bugonia”, Emma Stone interpretează rolul Michelle Fuller, directoarea unei companii farmaceutice răpită de doi veri adepți ai teoriilor conspiraționiste. Convinși că femeia este un extraterestru, aceștia decid să o radă în cap, un gest care a devenit simbolic pentru temele bizare și provocatoare ale filmului.

Evenimentul de la Los Angeles a replicat acest detaliu într-un mod jucăuș: un frizer a fost instalat în foaier, iar spectatorii care acceptau să fie tunși zero primeau imediat acces gratuit la proiecție.

Spectatori încântați de experiența „imersivă”

Printre cei care au acceptat provocarea s-a numărat Sam Sherman, din Los Angeles: „Mă gândeam de mai mult timp să mă rad în cap. Am văzut un anunț pe rețelele de socializare și mi-am zis că e scuza perfectă, oricum voiam să văd ‘Bugonia’. Primesc o tunsoare gratuită și o intrare gratuită la film.”

Și Matthew Lopez, în vârstă de 29 de ani, a apreciat ideea: „E ceva imersiv, de genul ‘Am făcut-o eu, a făcut-o și ea’. Mă face să simt o conexiune cu povestea.”

Pentru Richard Chong, de 36 de ani, gestul a avut și o notă personală: „Îmi place regizorul. Cred că e foarte bun, are un stil ciudat, iar prietenii mei îmi urăsc tunsoarea, așa că le dedic asta lor și soției mele.”

Emma Stone și Yorgos Lanthimos, un duo de succes

„Bugonia” marchează o nouă colaborare între Emma Stone și Yorgos Lanthimos, după succesul peliculelor „Poor Things” și „The Favourite”, ambele premiate și aclamate de critici.

Filmul va fi lansat oficial vineri în câteva cinematografe selectate, urmând să intre în distribuție pe tot teritoriul Statelor Unite începând cu 31 octombrie.

