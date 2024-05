Spania recunoaște azi statul Palestina, Israelul ripostează cu un videoclip. Care este capitala recunoscută

Într-o declarație succintă în spaniolă și engleză, făcută cu câteva ore înainte de reuniunea Consiliului de Miniștri al guvernului spaniol de stânga, Sanchez a descris decizia ca fiind 'istorică'. El a subliniat că Spania nu va recunoaște modificări ale frontierelor stabilite în 1967 decât dacă sunt convenite de ambele părți implicate.

Premierul spaniol a reamintit că peste 140 de țări recunosc deja Palestina ca stat. Sanchez a afirmat că recunoașterea statului Palestina este ”o necesitate pentru atingerea păcii” și ”o chestiune de justiție istorică”. El a garantat că decizia guvernului său ”nu este îndreptată împotriva nimănui” și ”cu atât mai puțin împotriva Israelului”, o țară prietenă a Spaniei, cu care dorește să mențină relații excelente. În schimb, această recunoaștere reprezintă o ”respingere fermă” a grupării islamiste palestiniene Hamas, care nu recunoaște existența celor două state.

Totuși, Ministrul de externe al Spaniei a condamnat drept "scandalos și execrabil" un videoclip postat de omologul său israelian, care sugerează că Hamas ar fi recunoscător Spaniei, într-o dispută tot mai acută între cele două țări pe tema războiului din Gaza. Săptămâna trecută, Spania a anunțat că va recunoaște Palestina ca stat, iar în ultimele zile, doi miniștri ai guvernului spaniol au făcut referire la un genocid în Gaza. Videoclipul scurt postat de ministrul de externe israelian Israel Katz pe platforma de socializare X, duminică, spune "Hamas: Gracias España" ("Hamas: Mulțumim, Spania"). Videoclipul prezintă steagul Spaniei, apoi un cuplu dansând pe muzică flamenco, intercalat cu imagini ale luptătorilor Hamas și persoane fugind în timpul atacului Hamas din 7 octombrie asupra sudului Israelului, care a declanșat campania militară a Israelului în Gaza.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX