Spania în alertă: august aduce cea mai mare scădere a ocupării forței de muncă după pandemie

Piața muncii a înregistrat cea mai accentuată scădere pentru o lună de august din ultimii ani, în principal din cauza învățământului, în timp ce șomajul a crescut cu aproape 22.000 de persoane.

Spania a pierdut 199.300 de locuri de muncă în luna august, potrivit datelor publicate marți de guvern. Aceasta este cea mai mare scădere pentru o lună de august de la pandemia din 2020 încoace, depășind chiar și cifrele din 2024 (193.700 de locuri pierdute) și 2023 (185.400).

În total, numărul persoanelor afiliate la sistemul de asigurări sociale a scăzut la 21.666.203, deși rămâne cu aproape o jumătate de milion mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, un nou record istoric pentru luna august, conform presei străine.

Șomajul a crescut ușor, dar rămâne la minime istorice

Numărul șomerilor înregistrați la SEPE a crescut cu 21.905 persoane, ajungând la un total de 2.426.511. În ciuda acestei creșteri, cifra rămâne la cel mai scăzut nivel pentru o lună august din 2007.

Ministrul pentru securitate socială, Elma Saiz, a subliniat că „piața muncii continuă să aibă o evoluție favorabilă, cu date remarcabile privind cantitatea și calitatea ocupării forței de muncă”.

Oficialul a adăugat că depășirea pragului de 22 de milioane de membri este posibilă anul viitor, dacă ritmul de creștere se menține.

Educația, principalul sector afectat

Cea mai mare pierdere s-a înregistrat în educație, unde 77.636 de angajați și-au întrerupt activitatea odată cu vacanța de vară. Mulți dintre aceștia urmează să revină pe piața muncii în septembrie și octombrie, odată cu începerea anului școlar.

Alte domenii au contribuit și ele la scădere:

- servicii administrative și de sprijin: 19.300 locuri de muncă

- industrie prelucrătoare: 17.600

- activități artistice, recreative și distractive: 16.400

- construcții: 16.100

- activități profesionale, științifice și tehnice: 15.800

- comerț: 15.600

Sănătatea și serviciile sociale, excepția pozitivă

Singurul sector care a înregistrat creștere a fost cel al sănătății și serviciilor sociale, cu 16.800 de angajări. Acestea au fost determinate în principal de nevoia de a acoperi concediile personalului medical în timpul verii.

Specialiștii atrag atenția că luna august este una atipică și greu de interpretat, fiind caracterizată de fluctuații sezoniere. Deși scăderea numărului de locuri de muncă pare abruptă, experții subliniază că este un fenomen recurent în această perioadă a anului, când activitatea din educație scade, iar efectele sezoniere din turism încă nu se resimt complet.

