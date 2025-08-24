SpaceX pune totul pe masă: Starship decolează duminică pentru un test care poate rescrie istoria zborurilor spațiale

SpaceX, compania lui Elon Musk, se pregătește să lanseze pentru a zecea oară masiva rachetă Starship, duminică, din Texas, într-o misiune menită să atingă mai multe obiective de dezvoltare ratate anterior din cauza eșecurilor repetate, transmite Reuters.

Ansamblul format din uriașul booster Super Heavy de 70 de metri și partea superioară Starship de 52 de metri a fost deja poziționat pe platforma de lansare de la baza Starbase, în așteptarea orei 19:30 (ora Coastei de Est a SUA). Înaintea decolării, Musk urmează să ofere și o actualizare privind stadiul dezvoltării proiectului.

Starship reprezintă piesa centrală a viitorului SpaceX și a planurilor lui Musk pentru explorarea planetei Marte, dar și o componentă cheie pentru NASA, care speră să folosească racheta în 2027 la prima aselenizare cu echipaj de după programul Apollo. Totodată, succesul Starship este esențial și pentru dezvoltarea rețelei de sateliți Starlink, principala sursă de venit a companiei, care are nevoie de puterea crescută de transport a noii rachete pentru a lansa sateliți mai mari și mai performanți.

Progresul nu a fost lipsit de probleme. În acest an, două lansări au eșuat la începutul zborului, o altă încercare s-a soldat cu un eșec în spațiu, iar în iunie un test la sol a provocat o explozie masivă, aruncând resturi până pe teritoriul Mexicului. Cu toate acestea, SpaceX a continuat să construiască rapid noi prototipuri pentru testele viitoare.

Noua versiune a Starship aduce îmbunătățiri semnificative: o tracțiune mai mare, un scut termic mai rezistent și flapsuri mai puternice pentru control în timpul reintrării în atmosferă – elemente vitale pentru reutilizarea rapidă, obiectivul principal al lui Musk.

Conform planului, în jurul apusului de duminică, sistemul complet va decola din Texas, urmând ca partea superioară să se separe la altitudine de booster-ul Super Heavy. Acesta nu va încerca o aterizare spectaculoasă în brațele mecanice, ca în testele anterioare, ci va viza o amerizare controlată în Golful Mexic, pentru a testa o nouă configurație a motoarelor.

Între timp, Starship își va porni propriile motoare pentru a urca mai departe în spațiu, va încerca să elibereze un prim lot de sateliți fictivi Starlink și să reaprindă un motor pe o traiectorie suborbitală în jurul Pământului. La aproximativ o oră după lansare, racheta va încerca o reintrare atmosferică deasupra Oceanului Indian, etapă crucială pentru testarea plăcilor de protecție termică și a flapsurilor de control – componente care au cedat în testele trecute.

„Profilul de reintrare al Starship este conceput pentru a împinge intenționat limitele structurale ale flapsurilor în momentul presiunii maxime dinamice”, a transmis SpaceX pe site-ul oficial.

