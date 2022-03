Sorin Marinescu, „Asistentul Social al perioadei 2020-2021”. Este la Fundația Regală Principesa Margareta a României

Sorin Marinescu, asistent social în cadrul Fundației Regale Margareta a României, membru în conducerea Sucursalei Teritoriale București a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi profesor asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București a primit distincţia „Asistentul Social al perioadei 2020-2021”.

Marţi, 15 martie 2022, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali a sărbătorit Ziua Mondială a Asistenţei Sociale în cadrul celei de a opta ediții a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială. Ediţia din acest an a adus în lumina reflectoarelor asistenţii sociali şi personalităţile care s-au remarcat prin devotamentul față de profesie, precum și prin munca cu comunitățile și beneficiarii în perioada pandemică 2020-2021

Pandemia de coronavirus a fost pentru asistenţii sociali o perioadă plină de provocări. În această perioadă au fost foarte multe exemple din munca asistenților sociali care au demonstrat cât de importantă este această profesie. Oricât de dificile au fost circumstanțele, asistenții sociali au asigurat beneficiarilor lor servicii profesionale în situaţii deosebite.

Asistenții sociali au arătat mai mult ca niciodată că sunt rezilienți și dedicați muncii lor. Pentru aceste fapte asistenţii sociali merită toată recunoştinţa umană dar mai ales profesională!

Sorin Marinescu, ca asistent social și coordonator al programelor implementate de Fundația Regale Margareta a României s-a mobilizat într-un ritm fără precedent, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru a răspunde nevoielor altor categorii de oameni care s-au confruntat cu noi provocări – cei ce caută ajutor în această perioadă sunt mai mulți ca oricând și cu nevoi suplimentare, iar Sorin Marinescu a făcut tot ce a stat în putință ca să îndeplinească misiunea asistenței sociale.

Pe parcursul anilor 2020-2021 a intensificat eforturile în sprijinul seniorilor, a lansat noi proiecte de ajutor dedicate persoanelor vârstnice, pentru a le ajuta să facă față distanțării sociale, singurătății și restricțiilor. Pentru copiii din mediul rural și cei care aveau oricum un trai precar, a căutat soluții de a-i reconecta cu procesul educațional și pentru a-i menține la școală.

“Concret, pentru mine, ca asistent social, perioada 2020-2021 a fost una cu sute de provocări personale și profesionale care ca m-au ajutat să mă dezvolt din punct de vedere personal și profesional, viața mea de asistent social căptând mai multa substanță si realizând ca este nevoie de eforturi mai mari decât până atunci pentru a veni în sprijinul beneficiarilor – am căutat să fiu cât de mult se poate pe teren, în relație direcă cu beneficiarii, mai ales că anumite categorii de beneficiari nu știau să folosească mijloace de comunicare la distanță sau nu aveau încredere. Am coordonat sute de voluntari în acești doi ani, am sprijinit mii de copii și vârstnici prin programele coordonate de mine (în special prin Fondul Special pentru Copii și Fondul pentru Vârstnici, dar și prin alte două programe care se adresează voluntariatului sau vulnerabilităților din mediul rural) cu rezultate concrete și muncă la firul ierbii, reușind să aducem bucurie și fericire în inimile oamenilor într-o perioadă grea. La toate acestea s-au adăugat și proiecte personale de voluntariat în țară și Republica Moldova. A existat multă panică, teamă, frică, cel puțin la începutul situației de criză în România și oamenii au reacționat diferit. Au rămas profesioniștii care și-au dorit să fie de ajutor semenilor, care și-au pus în pericol sănătatea, au dat din timpul lor și au adus bucurie în sufletele copiilor din familii cu probleme grave de viata și a vârstnicilor singuri.

Ca profesor asociat în cadrul Facultatii de Sociologie și Asistenta Sociala, a promovat și susținut implicarea studenților și voluntariatul în perioada pandemie, prin activități practice orientate către formarea viitorilor asistenți sociali pentru dobândirea competențelor de lucru în asistența socială.

În prezent, pe fondul crizei determinate de conflictul din Ucraina, este implicat alături de studenți ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București în proiectul AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI al Fundației Regale Margareta a României menit să sprijine nevoile urgente ale familiilor aflate în situații critice. AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI înseamnă adăpost, hrană și îndrumare pentru familiile vulnerabile care au nevoie de sprijin urgent, oferind cazare la Hotel Siqua și o masă caldă pentru familiile cu copii, produse alimentare, medicale și de igienă personală, facilitând servicii medicale, sprijin psihologic, traduceri și asigurând asistență pentru copii, îndrumare și asistență socială.

