Sora lui Mîțu Stoian, acuzații grave la adresa impresarului Doru Gușman: I-a controlat viața, ȚIPA la el. Nu era lăsat să vină să ne vadă, ne-a ELIMINAT!

Petrică Mîțu Stoian a murit în 6 noiembrie 2021, la doar 61 de ani, în urma unui șoc septic, după ce a urmat o procedură de recuperare medicală post-COVID, specializată în terapie hiperbară. Acesta s-a internat la o clinică privată din Reșița, vineri. Sâmbătă, i s-a făcut rău și a fost transferat la spitalul din Reșița.

O anchetă penală pentru ucidere din culpă a fost deschisă în cazul morții cântărețului de muzică populară.

Artistul a fost înmormântat pe data de 10 noiembrie, la Cimitirul Ungureni din Craiova, județul Dolj, acolo unde și-a pregătit locul de veci dinainte să moară.

Acum, la aproape o lună după înmormânare, una dintre surorile artistului îl acuză pe impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, Doru Gușman, și a declarat, la Prima TV, că impresarul îi controla viața artistului și îl ținea departe de familie.

Maria Tărchilă, sora artistului, a făcut acuzații grave

"I-a controlat viața, nu a avut o viață lui. Când era cu noi era descătușat, când era cu ei, era stresat. Cu Petrică eram în relații normale, cu familia Gușman, nu. Nu ne primea în casă, ne întâlneam în benzinărie cu el. Nu aveam ce cauta la el acasă, era eliminată mai multă lume. Cum era eliminată și Niculina. Nu voia să fim în preajma lui. Nu era lăsat să vină la întâlnire, venea pe furiș.

Când suna la telefon, auzeam cum țipa la el și îl întreabă ce caută să ne vadă. Petrică a fost un artist minunat, dar nu știm ce a fost dincolo de asta. Au trăit pe spatele lui, a muncit el și au trăit toți pe spatele lui", a spus Maria Tărchilă, în emisiunea Exclusiv VIP.

În plus, sora lui Petrică Mîțu Stoian bănuiește că artistul nu ar fi avut nimic pe numele lui și că tot ce a agonist de-a lungul timpului ar fi pe mâna familiei impresarului Doru Gușman, cu care locuia.

"Am vorbit cu domnul Gușman, am zis că îl lăsăm 40 de zile să se odihnească în liniște și apoi mai vorbim. Avem martori care vorbesc alte lucruri: că a fost forțat. Nu știu exact, dar verificăm. S-au mirat și avocații, au zis că este o speță dificilă", a completat sora artistului.

Maria Tărchilă a acuzat că impresarul l-a îndepărtat pe Mîțu Stoian de rudele sale.

"Deocamdată, am deschis succesiunea și a rămas setată pentru ianuarie întâlnirea la doamna notar. Unii spun că nu va fi nimic, alții spun că e o avere. Noi nu urmărim averea nimănui, nici a lui Petrică, dacă va fi ceva, o să-i facem lui pomenile. Și casa, nu știu exact a cui este. Casa din Craiova nu era a lui Petrică și se pare că nici casa de la țară nu era a lui. Se pare că acea casă este pusă pe o firmă. Nu este nimic clar momentan. Acționara din firmă este familia la care Petrică a stat, noi nu am găsit acte care să dovedească cum a stat. Domnul Gușman deține tot ceea ce are Petrică Mîțu Stoian, se pare. Însă nu suntem siguri, așa că așteptăm să verifice notarul", a mai spus sora artistului.

