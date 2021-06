Sophie Toscan du Plantier, moarte învăluită în mister, suspect în libertate. De ce nu vrea nimeni să vorbească. Ancheta, dezvăluită într-un documentar

În urmă cu mai bine de două decenii, crima brutală a unui producător de film francez a marcat micul oraș Schull de pe coasta de sud-vest a Irlandei, iar localnicii sunt încă reticenți să vorbească public despre uciderea lui Sophie Toscan du Plantier. Dezvăluirea a fost făcută de regizorului nominalizat la Oscar, Jim Sheridan, care a petrecut câțiva ani investigând acest caz.

"Asta m-a interesat. Faptul că nimeni nu va vorbi despre asta. A fost singurul lucru despre care ar vorbi oamenii, dar nu în înregistrare.", a declarat acesta pentru Sky News.

Ce s-a întâmplat atunci și ce s-a întâmplat cu suspectul

Sophie Toscan du Plantier a fost bătută până la moarte și găsită în fața cabanei sale de vacanță de lângă Schull, în decembrie 1996, cu două zile înainte de Crăciun.

Suspectul-cheie al crimei, jurnalistul englez Ian Bailey, care locuia la doar câțiva kilometri distanță și cel care a ajuns primul la locul faptei, a fost interogat pentru prima dată în legătură cu decesul, în februarie 1997.

Cu toate acestea, chiar dacă atunci nu a existat nicio dovadă care să-l incrimineze și nu a fost niciodată acuzat de crimă de către poliția irlandeză, el a fost condamnat de un tribunal francez, în anul 2019, și a fost condamnat la 25 de ani.

După o luptă strânsă cu justiția și cu solicitări repetate de extrădare, Bailey locuiește în West Cork și își menține nevinovăția.

Misterul morții lui Sophie Toscan du Plantier, într-un documentar

Acum, un nou documentar Sky, "Murder At The Cottage: The Search For Justice For Sophie", reexaminează uciderea, cu imagini nemaivăzute și noi interviuri cu unele dintre figurile cheie ale cazului, inclusiv Bailey.

Seria din cinci părți este produsă, regizată și prezentată de Sheridan, a cărui lucrare anterioară include filme de succes cu Daniel Day-Lewis.

Sheridan a spus că o singură persoană locală din Schull, un vameș, a fost de acord să-i vorbească în cameră în timpul realizării documentarului.

"Femeia care a descoperit cadavrul era engleză, soțul ei era englez. Toți oamenii care aveau ceva de spus erau în mare parte lovituri. Am ajuns să vorbesc cu un vicar care era atât de conectat spiritual cu Sophie, încât avea să plângă în lacrimi de față cu mine. Acesta este singurul mod prin care, în afară de a vorbi cu familia, aș putea încerca să mă conectez la spiritul ei", a spus Sheridan.

Ce a descoperit Sheridan

Sheridan a spus că, în timp ce "a cunoscut-o pe Sophie și trecutul ei" și vorbind cu membrii familiei sale, toul a devenit "un mister".

"Cu siguranță, relația ei cu soțul ei era plină de dificultăți și nimeni nu a atins-o prea mult", a spus el.

Soțul lui Sophie, Daniel, care a murit în anul 2003, se afla în Franța când ea a fost ucisă.

Ce spune fiul Sophiei Toscan du Plantier despre moartea mamei sale

Sheridan a declarat că l-a intervievat pe fiul lui Sophie, Pierre-Louis Baudey-Vignaud, care avea 15 ani când a murit mama sa și care este "100% convins" că Bailey este responsabil pentru crimă.

Cu toate acestea, regizorul irlandez consideră că nimeni nu a fost adus în fața justiției pentru uciderea lui Sophie, deoarece poliția s-a "concentrat doar pe Ian Bailey", iar alte persoane ar putea fi în spatele crimei.

"Cred că majoritatea persoanelor implicate, cu inima și sufletul plin, au încercat să găsească adevărul. Dar s-au grăbit să judece", spune el.

Lupta între poliția franceză și cea irlandeză

Sheridan crede că Bailey ar trebui să fie acum judecat în Irlanda sau ar trebui să existe o "redeschidere" a anchetei crimei.

"Ei pot spune că este o investigație în curs, dar nu este atât de în curs încât am observat ceva în desfășurare în legătură cu asta. Nu există prea multă activitate polițienească în jurul său. Bineînțeles, orice indicii pe care le-am dat, le-aș fi dat poliției și aș fi obligat să nu le dezvăluie (public) pentru că aș fi interferat într-o anchetă de crimă. Aș spune că, dacă poliția franceză ar permite poliției irlandeze să investigheze în Franța, ar trebui extrădat.

Dar dacă poliția franceză interzice poliția irlandeză de la anchetă, atunci cum ai putea să-l extrădezi? Comunitatea europeană trebuie să lucreze în ambele sensuri. Aceasta este o problemă fundamentală", a spus el.

Murder at the Cottage: The Search for Justice for Sophie, un documentar Sky Original, este difuzat astăzi, cu toate episoadele disponibile pentru vizionare pe Sky Crime și NOW TV.