Sondaj dezastruos pentru Liz Truss: Doar 13% dintre britanici cred că ea poate să câştige următoarele alegeri

Conform sondajului, 53% dintre respondenţi cred că Liz Truss ar trebui să demisioneze, şi numai 20% se opun plecării ei.



În lunile care i-au precedat demisia, fostul premier Boris Johnson înregistra scoruri similare în sondaje, între 50% şi 59% dintre cei chestionaţi spunând acesta că ar trebui să plece din fruntea guvernului în cursul acestui an.



Sondajul publicat miercuri, realizat pe un eşantion de 1.000 de persoane în intervalul 14-17 octombrie, mai relevă că doar 13% dintre respondenţi cred că este probabil ca Liz Truss să câştige următoarele alegeri, mai puţin de jumătate din cei 30% care aveau aceeaşi părere despre Johnson cu puţin înainte ca acesta să-şi anunţe demisia.



Sondajul a fost publicat în ziua în care Liz Truss va avea a treia confruntare cu liderul laburist Keir Starmer în parlament, la ora de întrebări şi răspunsuri ale prim-ministrului, şi care ar putea fi cea mai dură după ce noul ministru de finanţe Jeremy Hunt a anulat luni cea mai mare parte a pachetului economic anunţat de guvern cu doar câteva săptămâni în urmă.



La problemele premierului se adaugă şi faptul că numai 14% dintre respondenţi se aşteaptă ca noul ministru de finanţe să schimbe în bine situaţia economică.



Circa 35% au spus că numirea lui Jeremy Hunt nu va face nicio diferenţă, în vreme ce 27% au fost de părere că va înrăutăţi situaţia.



Singura notă pozitivă pentru conservatori este faptul că publicul are încă opinii împărţite în ce priveşte planul economic al laburiştilor.



Circa 40% au spus că sunt încrezători că opoziţia are un bun plan economic pe termen lung, iar 47% au afirmat că nu au încredere.



Totuşi, doar 17% au declarat că au încredere în planul economic pe termen lung al conservatorilor, în timp ce 74% au fost de opinie contrară.

Parlamentarii iau în calcul şi organizarea unei "lovituri de stat" în interiorul partidului, după ce Jeremy Hunt, noul ministru de Finanţe, a demolat planul economic enunţat de Liz Truss.

Simon Hoare, unul dintre parlamentarii cu state vechi, a avertizat că partidul trebuie să se concentreze pe evitarea unei "înfrângeri usturătoare", după ce un sondaj de opinie a arătat că Laburiştii au 36 de puncte avans.

„Premierul fantomă” și „în funcție, dar nu la putere”. Ce spun ziarele britanice despre refuzul lui Liz Truss de a demisiona

Anularea reducerilor de taxe de către noul ministru britanic al Finanțelor, Jeremy Hunt, și lupta premierului Liz Truss pentru supraviețuire au dominat marți primele pagini din Marea Britanie.

The Guardian descrie inversarea reducerii taxelor drept „una dintre cele mai uluitoare întorsături din istoria politică modernă”, după ce ministrul a „distrus” planurile economice ale lui Liz Truss.

„Întorsătură uimitoare”, se arată în titlu, subliniind modul în care creșterile de taxe și reducerile de cheltuieli vor apărea pe ordinea de zi, inclusiv un nou termen limită pentru înghețarea prețurilor la energie.

Surse din Downing Street au declarat pentru ziar că premierul Liz Truss s-a întâlnit cu președintele Comitetului 1922, Sir Graham Brady, pentru a discuta amploarea furiei parlamentarilor.

The Mirror o caracterizează pe Truss ca fiind „umilită”. Ziarul scrie că mini-bugetul a fost „deversat într-o umilință catastrofală” către premier și citează un conservator care spune că Truss „a turnat benzină peste tot”.

Cancelarul se va confrunta marți în cabinet cu o cerere de reducere a cheltuielilor pentru a restabili credibilitatea economică a Regatului Unit, spune Telegraph. „Trebuie să luăm decizii dificile”, îl citează ziarul pe Hunt.

Agățarea premierului de putere este „precară”, având în vedere rebelii conservatori complotează să o înlăture, adaugă publicația.

Daily Mail face referire la poziția periculoasă a lui Truss în parlament și la „scuzele sale groaznice” pentru gafele economice. „Truss a fost avertizată luni seară că era „în funcție, dar nu la putere””, se arată în ziar.

Premierul a recunoscut că a mers „prea departe” cu strategia ei economică.

Financial Times își concentrează, de asemenea, reflectarea asupra mandatului lui Truss ca prim-ministru, speculând că viitorul ei este „pe muchie de cuțit”, după ce politica ei economică a fost întoarsă, în încercarea de a calma piețele.

The Express face referire la scuzele oferite de Truss lui Chris Mason de la BBC luni seara.

„Îmi pare rău... am mers prea departe și prea repede”, apare Truss citată în titlu. „Vreau să-mi accept responsabilitatea și să-mi cer scuze pentru greșelile care au fost făcute.”

The Sun optează pentru o descriere deosebit de evocatoare a lui Truss ca „prim-ministrul fantomă”, alături de o imagine a liderului conservator înfrânt.

The Times subliniază faptul că facturile la energie, de 5.000 de lire sterline, pe care familiile britanice le-ar putea înfrunta, au forțat-o pe Truss „să-și rupă planurile economice”.

Luând un ton categoric mai deschis, publicația Star face o referire ironică la „livestream-ul cu salata”: un flux live cu o salată verde Tesco de 60p care pune întrebarea „Poate Liz Truss să reziste unei salate verde?”

„Lettuce Liz on Leaf Support”, este titlul ziarului, pus alături de o salată iceberg care poartă o perucă pe un pat de spital.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News