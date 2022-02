Analistul politic a spus care ar fi putea fi explicația.

„Este o creștere importantă la Florin Cîțu. Noi credem că unul dintre motive ar fi că s-a opus majorării de taxe și impozite solicitată de PSD. Acum PSD vrea să majoreze taxe și impozite. Un alt motiv al creșterii în sondaj ar putea fi că nu mai este în prim plan. Nicolae Ciucă se clatină grav avându-l în brațe pe Virgil Popescu, adică cu facturile. Până la urmă, lumea la acest lucru se uită: la facturi”, a zis Bogdan Chirieac la „Deferiți mass-media”, emisiune de la DC News și DC News TV.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, luni, că a prezentat măsurile privind reducerea contribuţiilor şi a TVA ca economist, subliniind că acela care "ignoră" lecţiile din 2008 o să fie responsabil pentru "o criză majoră în perioada următoare".



"Vom vedea ce discutăm în coaliţie. V-am dat soluţia acolo ca economist. Cine ignoră lecţiile crizei din 2008 o să fie responsabil pentru o criză majoră în perioada următoare. Atunci, ţineţi minte că a fost crescut TVA-ul, au fost luate alte măsuri şi economia s-a recuperat foarte greu. Lecţiile pe care le-am aplicat în 2020 au dus la cea mai rapidă revenire a economiei, aşa propun şi acum măsuri prin care creştem veniturile tuturor românilor, pentru că vă spun că va fi complicat, eu am văzut tot felul de discuţii în spaţiul public, pentru PNL să susţină o măsură care va creşte veniturile doar în sectorul bugetar. Ideea este să ne gândim la o soluţie pentru a creşte veniturile tuturor românilor. (...) Dacă vrem să-i ajutăm, aceasta este o soluţie - de a reduce contribuţiile. Cealaltă variantă a fost demonstrată deja în 2016 când de la 1 ianuarie a fost scăzut TVA-ul de la 24 la 20%, iar rata inflaţiei a scăzut cu aproximativ patru puncte procentuale. Dacă vrem să ajutăm rata inflaţiei, noi punem pe masă această soluţie, o soluţie foarte bună şi scade imediat rata inflaţiei prin reducere de TVA", a explicat Cîţu, la Parlament.



El a indicat şi sursa de finanţare pentru reducerea TVA şi a contribuţiilor. "Avem 14 miliarde de euro gratis de la UE. Mai avem încă vreo 14 din împrumuturi cu 0,15. Toţi aceştia sunt pentru investiţii. Deja avem aceşti bani în PNRR, unii gratis, alţi la dobândă aproape zero, plus banii din fondurile europene. Resurse la buget sunt. Când am construit bugetul anul trecut deja aveam simulări pentru a reduce contribuţiile începând cu acest an, până în 2024, pentru că ştiam deja că vin resursele, deci nu este ceva nou, ceva care nu a fost calculat. A fost luat în calcul şi se poate implementa, scopul este de a-i ajuta pe toţi românii", a afirmat Florin Cîţu.



Preşedintele PNL a arătat că aceste variante vor fi discutate şi în coaliţia de guvernare, precizând că vrea să vadă şi ce propuneri se vor face de la Ministerul Finanţelor.

