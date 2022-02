Soldații ruși, interogați de militarii ucraineni: Mama, ia-mă acasă. Omorâm oameni nevinovați - FOTO / VIDEO

Ministerul Apărării al Ucrainei a publicat pe pagina de Facebook o filmare cu interogatoriile mai mult soldați ruși. Aceștia cer să fie luați acasă, în Rusia. Unii dintre ei au recunoscut că au omorât oameni nevinovați și că armata rusă nu se limitează doar la distrugerea unităților militare, așa cum declarase anterior Vladimir Putin.

"Eu sunt Dolganov Igor Andreevici, locuitor al orașului Volgograd. Am fost trimis aici ilegal. Am fost lovit în cap, iar medicii ucraineni mi-au acordat ajutor. Mama, ia-mă de aici.", spune un soldat rus.

"Ce faceți aici?", întreabă un militar ucrainean.

"Noi aici oameni pașnici omorâm, care nu au făcut nimic rău.", răspunde soldatul rus.

"Eu sunt Naomnîi Dmitrii Nicolaevici, militar în unitatea 33 din orașul Kamyșin, regiunea Volgograd. Mama, te rog ia-mă de aici.", spune un alt soldat.

"Ați spun ca pe oamenii pașnici să nu îi atacăm, să îi evităm. Mințiți. Loviți în oameni nevinovați, în case de locuit. Acolo sunt oameni pașnici. Adresați-vă lui Putin să oprească totul. Ajunge, aici e carne de oameni, Omorâți copii mici.", spune un alt militar.

"Eu sunt L. Vladislav Vladimerovici, cetățean al Federației Ruse. Am fost trimis să lupt cu poporul frate la comanda președintelui nostru. Mama, te rog ia-mă acasă, nu mai vreau să mă aflu aici.", spune soldatul rus.

În ultimele zile, Ministerul Apărării al Ucrainei a postat mai multe astfel de filmări. În multe dintre ele soldații ruși spun că nu știau că vor fi adusi în Ucraina și că inițial li s-a spus că merg la alte exerciții militarii. Unii susțin că le-au fost luate telefoanele și că nu știau ce se întâmplă, alții că au primit comanda de a se plimba pe străzile din Ucraina.

Totodată, Ministerul Apărării al Ucrainei a anunțat că a deschis o linie fierbinte pentru rudele ocupanților ruși, iar soldații au putu vorbi la telefon cu familiile lor.

Mulți dintre soldații ruși capturați sunt tineri.

"Mama, tata, nu am vrut să vin în Ucraina. Ni s-a spus că venim la alte exerciții militare, dar noaptea pe 23 februarie am aflat că mergem în Ucraina sa trecem granița. Nu am vrut asta. Sunt acum în orașul Haikov. Nu sunt fasciști aici, toți sunt oameni pașnici. Vreau acasă, foarte mult vreau acasă. ", spune unul dintre soldații ruși care apare în videoclipul de mai jos.

