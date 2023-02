Sociolog: De ce Kovesi n-are șanse la prezidențialele din 2024. Ar putea candida din partea USR, dar și acolo s-ar lovi de o problemă mare / video

A spus-o Alfred Bulai la DC News și DC News TV, în cadrul emisiunii „Nod în papură”.

„Laura Codruța Kovesi n-are șanse la alegerile prezidențiale. Ea este „gata”, a ieșit, este pensionară. A avut vârful de formă cândva. Atunci când, indiscutabil, își făcea imagine foarte bună. Avea gesturi de politician. De exemplu, văzuse jurnaliștii că stau în ploaie la DNA, le-a făcut acolo un acoperiș, le-a dat cafele etc. A știut să iasă și să-și facă imagine. Dar în momentul în care unii au decis că DNA a sărit calul prea mult, brusc nu i-a mai mers așa bine. Au apărut problemele, chiar și Klaus Iohannis i-a zis că îi mulțumește mult și apoi a urmat revocarea din funcție”, a zis Alfred Bulai.

„Laura Codruța Kovesi a ieșit din conștiința colectivă pentru că DNA s-a murdărit rău după episoadele cu procurorul „Portocală” și așa mai departe. În plus, DNA merge și fără arestările acelea spectaculoase. Și acum sunt arestări, dar nu cu spectacol. Ce vreau să zic este că acum este mai civilizat totul. Și a uitat-o lumea”, a mai zis sociologul la emisiunea „Nod în papură”.

„Dacă vrei să candidezi la prezidențiale, trebuie să ai un partid în spate, un partid care, la rândul lui, să aibă cât de cât structuri”, a mai spus Alfred Bulai.

Sociologul crede că singurul partid din partea căruia ar putea fi candidată ar fi acolo unde este teren viran, adică la USR. Dar și aici este o problemă pentru Kovesi: ar fi cam greu să accepte Cătălin Drulă că nu este el cel mai potrivit pentru prezidențiale, este de părere Alfred Bulai.

Procurorii de la Parchetul General au termen până la 1 iunie 2023 să finalizeze ancheta în dosarul în care fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a fost pusă sub acuzare de Secţia specială în legătură cu aducerea în ţară a fostului director al FNI Nicolae Popa.





Şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, a iniţiat o nouă acţiune în instanţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care a solicitat judecătorilor să oblige procurorii de la Parchetul General să finalizeze dosarul deschis pe numele ei de Secţia specială în urmă cu patru ani.



„În temeiul art. 488/6 alin. (1) din Codul de procedură penală, admite contestaţia formulată de petenta Kovesi Laura Codruţa privind durata procesului penal ce face obiectul dosarului nr. 2505/P/2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică. Stabileşte termen la data de 01 iunie 2023 până la care procurorul învestit urmează a finaliza dosarul, în condiţiile art. 327 din Codul de procedură penală, termen până la care nu se va putea formula o nouă contestaţie cu privire la durata procesului penal", a decis Instanţa supremă.



Dosarul a fost deschis în decembrie 2018 de procuroarea Adina Florea de la Secţia specială, care între timp s-a pensionat. Cauza a fost preluată apoi de Parchetul General, după desfiinţarea Secţiei speciale.



Kovesi se plânge de faptul că are alte trei hotărâri ale Instanţei supreme prin care procurorii sunt obligaţi să finalizeze acest dosar - fie îl clasează, fie o trimit în judecată - însă Parchetul General le ignoră.





În decembrie 2018, Adina Florea a pus-o sub acuzare pe Laura Codruţa Kovesi, la acea vreme procuror şef al DNA, pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă, într-un dosar care are legătură cu aducerea în ţară a fostului director al FNI Nicolae Popa. Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă, fugit în Serbia. Acesta susţinea că, în anul 2011, Kovesi i-ar fi cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în ţară, cu un avion, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.



Conform actului de acuzare, în anul 2011, pe vremea când era procuror general, Laura Codruţa Kovesi ar fi pretins şi primit suma de 268.689 lei de la Sebastian Ghiţă în legătură cu extrădarea fostului director al FNI Nicolae Popa. Acesta fugise din ţară, pentru a scăpa de o condamnare de 15 ani închisoare primită în dosarul prăbuşirii FNI, fiind localizat în Jakarta (Indonezia). Concret, banii primiţi de la Sebastian Ghiţă ar fi fost folosiţi pentru plata cheltuielilor de transport cu avionul trimis în Indonezia, Nicolae Popa fiind adus în ţară de poliţişti şi un ofiţer SRI.



De asemenea, Adina Florea o acuza pe Kovesi de mărturie mincinoasă, deoarece aceasta ar fi declarat, în aprilie 2017, când a fost audiată la Parchetul General, că nu s-a întâlnit niciodată într-un cadru privat cu Sebastian Ghiţă, deşi în presă au apărut imagini cu cei doi la o cramă deţinută de omul de afaceri.



Ulterior, în martie 2019, Florea a plasat-o pe Kovesi sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu interdicţia de a părăsi România.



Kovesi a contestat controlul judiciar în instanţă iar în aprilie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a revocat măsura dispusă de Adina Florea.



Judecătorul care a luat această decizie a explicat în motivare că măsura controlului judiciar luat faţă de Kovesi este nelegal, iar acuzaţiile aduse acesteia erau lipsite de "precizie, claritate şi de suport probator".

