Crin Bologa, în campanie pentru un nou mandat: Ciolacu n-are nicio calitate în vreun dosar la DNA / Nu mai sunt proteste cu „DNA să vină să vă ia”, dar mergem la maratoane / Interviu transcript

Realizator: În această seară la Europa FM a venit DNA, nu ca să ne ia la întrebări, nici n-ar avea pentru ce, vă garantez, ci pentru a răspunde la întrebări prin vocea invitatului meu din această seară, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Crin Bologa. Bună seara, domnule Bologa! Bine ați revenit la Europa FM! Vă apropiați de finalul mandatului. Mai aveți câte? Câteva zile cred, nu?

Crin Bologa: În data de 19, ultima zi, 19 februarie.

Realizator: Deci mai aveți câteva zile v-ați înscris în procedură pentru cel de-al doilea. Deja este publică informația. Așa, de încălzire, domnule Bologa, care ar fi concluzia dumneavoastră după acești 3 ani la vârful anticorupției din România, concluzia dumneavoastră despre corupția din România?

Crin Bologa: Concluzia mea la finalul celor 3 ani este că în continuare în România corupția la nivel înalt și mediu este un fenomen generalizat. Este un fenomen nociv. Și spun acest lucru prin prisma faptului că avem foarte multe sesizări, foarte multe dosare în lucru și am și trimis instanțelor de judecată multe dosare în lucru. Și având în vedere statistica, eu zic că în continuare corupția este un fenomen care macină societatea românească și cu atât mai mult este important rolul Direcției Naționale Anticorupție.

Realizator: E un eșec al DNA faptul că după atâția ani de DNA, cu doamna Kovesi, cu dumneavoastră, iată, corupția este un fenomen generalizat, spuneți?

Crin Bologa: Rolul Direcției Naționale Anticorupție nu este să facă prevenție. Reducerea corupției se face și prin educație, se face și prin măsuri sociale, măsuri pe care trebuie să le ia celelalte puteri ale statului prin ridicarea nivelului de trai. Noi suntem datori să luptăm cu acest fenomen al corupției și să-l ținem sub control. Cei care săvârșesc altfel de fapte să știe că există DNA și că suntem puternici, putem să luptăm cu acest fenomen al corupției.

Realizator: Cât de puternici, vom vedea pe parcursul acestui interviu! Am o rugăminte, să îmi spuneți un succes pe care îl considerați principal al mandatului dumneavoastră și un eșec pe care îl considerați principal al acestor 3 ani petrecuți la DNA, în fruntea DNA.

Crin Bologa: Pot să dau exemple din ambele categorii. Dar dacă mă gândesc așa, un succes, și asta am și vrut, a fost crearea unei echipe și nu numai o echipă la nivelul conducerii, ci la nivelul Direcției Naționale Anticorupție. Am început să devenim din nou atractivi. În cei 3 ani de mandat au venit la DNA inclusiv cu cei 26 de procurori care vor fi numiți acuma, 95 de procurori din cei 160 cu care ne desfășurăm activitatea în prezent.

Realizator: În noile condiții de vechime?

Crin Bologa: În noile condiții de vechime și cu o salarizare care e aproape generalizată în toate Parchetele din România și în instanțe, ceea ce arată o încredere a corpului judiciar, a procurorilor în activitate, a Direcției Naționale Anticorupție. Un alt succes, care este foarte important și care arată încrederea cetățenilor, de exemplu, este creșterea numărului de sesizări în fiecare an din ce în ce mai multe și creșterea acțiunilor de prindere în flagrant, de exemplu, care au ajuns la ordinul zecilor, de ordinul zecilor în fiecare an.

Realizator: Și un eșec?

Crin Bologa: Un eșec, faptul că n-am reușit să convingem puterea legiuitoare și pe cea executivă că merităm să ne extindem competența sau să ne recuperăm competența pe combaterea corupției în rândul magistraților. Deci, în cei 3 ani în permanență am vrut să convingem că putem face acest lucru și putem avea rezultate. Și n-am câștigat.

Realizator: Să înțeleg că socotiți nefericită sau o variantă fără succes noua variantă, nu-i spun SIIJ, că nu e chiar un SIIJ, dar noua variantă de anchetare a magistraților?

Crin Bologa: Nici măcar nu mă refer la acest lucru! Eu am vrut să arăt și am arătat și public acest lucru, și în Parlament, și la întâlnirile de la Ministerul Justiției, că procurorii DNA sunt competenți și foarte buni profesioniști și pot să facă acest lucru. Și nu numai în ceea ce privește combaterea corupție în rândul magistraților, dar am cerut extinderea competenței și cu privire la alte fapte, în condițiile în care noi am pierdut foarte mult din competență. În fiecare an am pierdut din competență! Ori ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale, ori ca urmare a unor măsuri legislative. Am pierdut competența pe disjungeri în dosarele noastre, am pierdut competența pe magistrați, competența pe evaziune fiscală de-a lungul anilor.

Realizator: Și pe ce ați vrut să căpătați competență și v-a fost refuzată?

Crin Bologa: Păi încă nu ne-a fost refuzată, dar nici n-am reușit să obținem. Sunt grupuri de lucru. Am și cerut să obținem competența, de exemplu, pe instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiuni grave la mediu. De asemenea, am cerut competență pe infracțiunea de delapidare și de gestiune frauduloasă, dar în anumite condiții și anume: prejudiciu peste 200.000 și persoane importante.

Realizator: Deci astea v-au fost refuzate! Ați spus că...

Crin Bologa: N-au fost refuzate.

Realizator: ...au fost refuzate, nu v-au fost acordate. Ați spus că au venit, dacă am reținut corect, 95...

Crin Bologa: Cu cei 26 care au trecut am avut o procedură, prima procedură, după 3 ani pe care am organizat-o noi, am recăpătat această competență odată cu intrarea noilor legi ale Justiției în vigoare în decembrie, am și organizat o procedură, s-au înscris 32 de procurori. Un succes! Și au trecut 26.

Realizator: Bun, în total aveți 95!

Crin Bologa: Procurori noi.

Realizator: Câți au plecat la pensie în valurile succesive de plecări la pensie pe care le-ați suportat în acești ani? Că au fost câteva valuri.

Crin Bologa: Numai în noiembrie și decembrie anul trecut am pierdut 12 oameni cu experiență și 12 oameni cu funcții de conducere, de la procuror-șef adjunct Direcție la șef de Serviciu.

Realizator: De ce au plecat? V-au spus?

Crin Bologa: Au plecat din cauza faptului că au apărut pe piață foarte multe proiecte de lege. Nu a fost o comunicare clară, concretă, să știm la ce să ne așteptăm. Un alt eșec pe care mi-l reproșez, nu am reușit să-i conving să rămână pe cei care au plecat la pensie.

Realizator: Cât din schema actuală este, cât din schema DNA e ocupată în acest moment?

Crin Bologa: În acest moment, cu cei 26, ajungem undeva la 80% din schema de personal și în condițiile în care, din câte îmi amintesc, am preluat direcția la 68%.

Realizator: Păi, până la sfârșitul semestrului al doilea, potrivit țintei 429 din PNRR, ar trebui să aveți o ocupare de 85%. Deci vă mai trebuie 5%. Câți mai trebuie să angajați?

Crin Bologa: Având în vedere că noi avem 195 de posturi de procurori, 2 procurori e un procent, un proces și ceva. Dacă nu mai avem pierderi, s-ar putea să mai avem oameni care pleacă la pensie, care pleacă din Direcție, dacă am rămâne la acest procent, ne-ar trebui încă 10 procurori până în vară, fără pierderi. Deja avem, după ce am organizat această procedură, cereri de delegare pe anumite funcții și este important să avem această delegare ca să vedem dacă procurorii fac față și dacă vor să rămână la DNA și apoi să se prezinte la procedură. Deci, am încredere că vom bifa, că vom atinge ținta de 85%.

Realizator: Că veți atinge ținta de 85. Dar ați fost întrebat în momentul în care a fost fixată în PNRR dacă sunteți de acord cu ținta aceasta?

Crin Bologa: Am fost întrebați, au fost discuții, nu concrete, de la Ministerul Justiției și noi am vrut să avem condiții mult mai bune la Direcția Națională Anticorupție, să fim mult mai atractivi. De exemplu, au vrut să se reducă vechimea. N-am făcut acest lucru! Nu avem, nu putem stimula în niciun fel procurorii Direcției Naționale Anticorupție, iar nivelul de salarizare este la fel ca aproape la toți procurorii din țară. Și atunci a rămas doar ca și motivare munca în sine, ceea ce face Direcția Națională Anticorupție.

Realizator: Muncă în sine. Ați lansat recent marele dosar al măștilor neconforme, dosarul ROMARM, dosarul Țuțu, dosarul Pițurcă, e cunoscut sub toate numele și îl are ca personaj central în imaginea publică pe fostul antrenor Victor Pițurcă ca personaj central cu care astăzi ați înregistrat un eșec, Direcția Națională Anticorupție, în sensul că i-a fost ridicat controlul judiciar. E un semn prost pentru acest dosar faptul că, iată, instanța a decis să nu-l mai țină nici sub control judiciar?

Crin Bologa: Așa cum știți foarte bine, eu nu o să vorbesc mult despre dosare aflate pe rol, pentru că îmi și este interzis acest lucru, atât pe rolul Direcției Naționale Anticorupție, cât și pe rolul instanțelor de judecată. Dar pot să vă spun că ancheta în acest dosar continuă. Vom vedea la sfârșitul acestei anchete ce va aprecia procurorul, dacă va dispune netrimiteri în judecată sau trimiteri în judecată și apoi vom vedea dacă se va dispune trimiterea în judecată, ce se va întâmpla în instanță. Este vorba doar de măsuri preventive. Unele dintre persoanele implicate sunt sub control judiciar. Altele dintre aceste persoane nu sunt sub control judiciar sau sub altă măsură preventivă, iar față de altele, cum s-a întâmplat astăzi, a fost ridicată această măsură preventivă, dar încă nu s-a pronunțat nimeni pe vinovăția sau nevinovăția unor persoane din acest dosar. Sunt interpretări subiective ale procurorilor și ale judecătorilor cu privire la faptă, la persoană, la pericolul pe care îl prezintă acestea sau lăsarea lor în libertate sau a aplica sau nu o măsură preventivă față de aceștia.

Realizator: Vă întreb, pentru că se consideră că atunci când sunt probe foarte temeinice la dosar se dispun și măsuri de siguranță pe măsură și n-aveți niciun arestat în dosarul ăsta, deși ați cerut!

Crin Bologa: Mai sunt și alte situații în care dacă sunt probe și sunt administrate, se apreciază că nu mai are rost o măsură preventivă. Ceea ce vreau eu să vă spun, asta voi mai repeta dacă e cazul, și în ceea ce privește persoanele cercetate în acest caz, noi vom respecta prezumția de nevinovăție și acum în ceea ce povestesc eu vreau să afirm că se bucură de prezumția de nevinovăție toți cei cercetați în dosar.

Realizator: Ați spus că dosarul continuă, are și potențial să se extindă, că toată lumea așteaptă nume și mai mari.

Crin Bologa: Acuma, eu nu pot să afirm acest lucru! Nu pot să-l chem pe procuror să-l întreb ce face, care sunt pașii. Cred că și înainte a fost tot așa, dar și în prezent la Direcția Națională Anticorupție procurorii se bucură de independență funcțională și rolul meu a fost doar să le dau încredere, să opresc exagerările într-un sens sau în alt sens și să le ofer toate condițiile.

Realizator: Ce înseamnă exagerări într-un sens sau în alt sens care trebuiau oprite? La ce vă referiți?

Crin Bologa: Poate că am avut, de exemplu, plângeri împotriva unor măsuri sau soluții ale procurorilor. Și s-a ajuns la infirmarea acestor măsuri. Sau soluții de clasare, sau soluții de..., sau măsuri de punere în mișcare a acțiunii penale, măsuri care se iau în cursul procesului penal și care sunt soluționate de procurori de rang superior, șefii de Secție sau și șefii de Serviciu.

Realizator: Libertatea a scris despre dosarul măștilor neconforme, afacerea, pe vremea aceea, a măștilor neconforme Romarm. Ziarul Libertatea a scris în urmă cu un an și se baza pe o sentință civilă din decembrie 2021, când ROMARM încerca să recupereze niște bani pe măștile respective. Și multă lume se întreabă de ce v-a luat atât de mult, de ce v-a luat un an de zile să ajungeți la turarea acestei anchete?

Crin Bologa: Astăzi am urmărit niște înregistrări de la discursul despre națiune a președintelui Statelor Unite și în momentul în care s-a referit la COVID, la pandemie, s-a referit și la declanșarea unor anchete în Statele Unite tot în această perioadă. Așa se coc dosarele. Probabil în acest moment procurorul a apreciat că a adunat suficiente probe, suficiente indicii, ca să treacă la următorul pas, la punerea sub acuzare a unor persoane. Noi, dacă ne referim la un singur dosar, pierdem privirea de ansamblu asupra dosarelor Direcției Naționale Anticorupție. Procurorul care instrumentează această cauză are zeci de dosare în lucru. Are toate dosarele cu Unifarm, a avut dosarul cu Unifarm care l-a trimis în judecată. Este un volum mare de dosare pe fiecare procuror al Direcției Naționale Anticorupție, dosare complexe, nu dosare ușoare.

Realizator: Să înțeleg că va trebui o schemă și mai mare de personal, dacă spuneți că încărcătura e atât de mare?

Crin Bologa: Să vedem dacă reușim să completăm schema de personal și dacă reușim să-i aducem pe cei 26 care acum vor veni, încă n-au venit.

Realizator: Păi mai aveți doi nevoie, înțeleg. Ați spus dosarul Unifarm. În dosarul Unifarm a fost condamnat domnul Adrian Ionel la 6 ani în primă instanță.

Crin Bologa: În primă instanță și alte persoane au fost condamnate în urma unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Realizator: A fost condamnat, este în apel. În urmă cu câteva zile, audiat fiind în apel, domnul Adrian Ionel a vorbit despre presiuni făcute asupra domniei sale pentru a accepta marfa respectivă de mai mulți demnitari în funcții în 2020. A fost DNA inspirat de vorbele rostite de domnul Adrian Ionel? Într-un cadru oficial, în fața instanței de judecată.

Crin Bologa: La fel, fac trimitere la prezumția de nevinovăție pentru că nu este condamnat definitiv. Din câte-mi aduc aminte, domnul Adrian Ionel a afirmat acest lucru și faza de urmărire penală, numai că tot așa îmi aduc aminte că nu prea a venit cu nimic concret, ci doar să circumstanțieze și să-și motiveze într-un fel sau altul, fapta de care era acuzat atunci. Iar faptul că a fost acuzat și condamnat în primă instanță, tot cu respectarea prezumției de nevinovăție, c-a și cerut și primit o sumă mare de bani, mă întreb cine te poate presa să ceri și să primești bani într-un dosar? Dar să fiți sigură, să fie siguri toți ascultătorii dumneavoastră, că indiferent de ce persoane, indiferent ce funcție și rol vor avea în statul român, procurorii Direcției Naționale Anticorupție se vor duce până la capăt.

Realizator: Da, domnule procuror șef Crin Bologa, însă uite, oamenii se întreabă, am avut Unifarm, până la urmă a picat pe un director în principal, pe directorul general. Avem Romarm. Deocamdată, cel puțin, discutăm tot de un director. Asemenea tunuri... Tot dumneavoastră spuneți că sunt sute de milioane de euro prejudiciu, în dosarele pandemiei, că ați avut 70 de dosare cu zeci de inculpați. Dar mai mult de directori de instituție n-a sărit DNA-ul până acum, în dosarele pandemiei zic.

Crin Bologa: N-au devenit suspecți sau inculpați anumite persoane, dar trebuie să vedem dosarele. Noi mai avem 88 sau 90 de dosare în lucru și în aceste dosare în lucru avem cam 112 suspecți și inculpați și avem făptuitori în aceste cauze. Să vedem ce va aduce viitorul în aceste dosare și unde vor ajunge procurorii cu ancheta. Eu zic că și la acest nivel, noi nu ne-am propus să ne oprim la directori, la ONAC, de exemplu, unde am pus sub acuzare pe cineva, tot cu respectarea prezumției de nevinovăție ne referim, la Unifam sau la ROMARM. Dar nici nu ne-am propus cu orice preț să ajungem la persoane cu funcții mai importante, doar de a da satisfacție unora sau altora ca să aducem, să începem.

Realizator: Da. Sigur, e puțin credibil însă că în condițiile unor asemenea tunuri nu a existat și o implicare mai mare.

Crin Bologa: Eu nu am zis că a existat sau că n-a existat. Eu am zis că se poate să nu ajungem sau se poate să ajungem la alt tip de persoane, să vedem ce aduce viitorul în aceste dosare.

Realizator: Ăsta este modelul clasic DNA, nu confirm și nu infirm. Cunoaștem această formulă care este consacrată deja. Apropo de marile dosare ale pandemiei, că iată, aceasta este la modă, în septembrie 2021, DNA comunica că a deschis in rem un dosar al achiziționării de vaccinuri anticovid.

Crin Bologa: Și din câte îmi aduc aminte, cred că am fost singura instituție de Parchet din Europa sau probabil au fost și altele, care am deschis.

Realizator: Acuma și EPPO se ocupă de....

Crin Bologa: Eu am zis că am fost prima. Nu că suntem acuma singurii!

Realizator: Bun. Prima, prima, dar...

Crin Bologa: Procurorul s-a sesizat din oficiu acolo, administrează probe in rem și face pași. Din 2021, da. Vaccinurile nu s-au cumpărat nici din Giurgiu, nici din Zalău. Vaccinurile s-au cumpărat peste tot din lume și s-au adus și s-au importat, s-au vândut peste tot în lume de către România. Deci, din 2021 dosarul este la un procuror care, la fel ca și cel care are dosarul Romarm în lucru, are zeci de dosare în lucru. Un procuror care sau cei doi procurori au un randament deosebit, au trimis zeci de dosare în judecată cu prejudicii importante. Și lucrează dosarele în funcție de priorități, de vechimi, de măsuri preventive.

Realizator: Acum pe prioritate, vaccinarea....

Crin Bologa: Prioritatea absolută este în dosarele în care există persoane cu măsuri preventive sau unde este pericol de prescripție și sigur că este important să avem rezultate cât mai apropiate de săvârșirea eventualelor fapte de corupție, dar din câte am discutat cu procurorul, fără să intervin în ancheta lui, se pare că face pași importanți.

Realizator: Deci, în dosarul vaccinurilor anticovid îmi spuneți că se fac?

Crin Bologa: Da, se administrează probe de vinovăție, de nevinovăție, se administrează probe pentru a afla starea de fapt și a trage concluzii în această stare de fapt, dacă avem fapte, dacă avem persoane și ce persoane se fac vinovate de anumite fapte de corupție sau asimilate.

Realizator: V-a spus cumva procurorul, fără a se fi făcut presiune asupra lui, că asta trebuie să precizăm în permanență, v-a sugerat domnul procuror cam când ar putea fi primele semne de viață publică în acest dosar al vaccinării, al vaccinurilor.

Crin Bologa: Eu știu că a cerut de la Guvernul României documente, chiar documente clasificate din ședințele de guvern, a cerut de la Ministerul Sănătății astfel de documente, ori un volum mare de documente trebuie și analizate.

Realizator: Ați vorbit despre prescripție, ați pronunțat un cuvânt foarte, foarte rău, în ultima vreme, pentru toate Parchetele din România, presupun că și pentru DNA. Câte dosare...?

Crin Bologa: Prescripția nu e un cuvânt rău pentru Parchete. Prescripția e un cuvânt rău pentru cetățeni.

Realizator: Rău în sensul muncii, pentru sensul activității.

Crin Bologa: Atât că ne pare rău de munca pe care am făcut-o. Noi am mai făcut un comunicat de presă și din câte-mi aduc aminte, erau peste 500, 557 de dosare, atât la urmărire penală, vreo 100 și ceva, 190, cât și restul în instanță, unde s-ar putea aplica deciziile Curții Constituționale și deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pe prescripție. Noi am hotărât, împreună cu colegii noștri, i-am consultat pe absolut toți, să mergem până la capăt, să facem tot ceea ce este posibil ca în dosarele pe care noi le-am trimis în judecată și unde prescripția specială nu este îndeplinită, să aflăm adevărul, să ajungem la capătul procesului, să se pronunțe o decizie de achitare sau de condamnare. Pentru acest motiv, noi, în fiecare dosar unde se invocă prescripția în baza acestor decizii, solicităm sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru că avem practică în acest sens, și anume în dosarul privind completele de judecată, unde Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat pe ideea de a stabili adevărul, astfel încât să nu se ajungă la o impunitate generală în dosarele de corupție sau dosare cu fraudă la fonduri europene sau evaziune fiscală.

Realizator: Deci în fiecare dosar amenințat de această decizie CCR și ICCJ, DNA cere sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Crin Bologa: Să se pronunțe asupra acestui aspect. Am cerut, cred că s-au pronunțat deja, s-au pronunțat instanțele, cred că în vreo 8 dosare anul trecut și vreo 10 anul acesta, ni s-a respins de fiecare dată. Vom fi perseverenți, vom cere în continuare.

Realizator: A! N-ați obținut nicio sesizare.

Crin Bologa: Că nu văd care ar fi pericolul ca sesizând Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să vedem ce părere are cu privire la aceste fapte.

Realizator: Domnule procuror șef, ați spus peste 500 de dosare deja impactate, deja în pericol, deja cu termenul împlinit practic.

Crin Bologa: Termenul de prescripție generală împlinit.

Realizator: Câte mai sunt într-un asemenea pericol?

Crin Bologa: Acestea sunt toate.

Realizator: Nu, câte sunt foarte aproape? În sensul ăsta.

Crin Bologa: Cele 557, dacă se aplică aceste decizii, se va constata prescripția în aceste dosare. Iar în celelalte dosare n-am făcut o evaluare, dar avem dosare mai vechi, unde poate anul viitor sau poate peste 2 ani, depinde cât vor sta în instanță, cât vor sta la procurori. Încercăm să finalizăm cât mai repede dosarele. De asta am și reușit ca în cei 3 ani, de exemplu, să ajungem de la 400 și ceva de dosare mai vechi de 5 ani, să ajungem anul trecut la 200, ca să nu fim în pericol de prescripție a acestor fapte.

Realizator: Tel Drum e în pericol? Tel Drum nu vă mai întreb. E primul interviu la care nu vă întreb ce se întâmplă cu dosarul Tel Drum. E în instanță.

Crin Bologa: Eu zic că dacă se fac acte de întrerupere a prescripției și dacă se dau termene mai scurte, se poate ajunge la o concluzie și acolo, de achitare sau de condamnare. Noi vom solicita instanțelor și termene scurte, să vedem dacă vom avea câștig de cauză. Vreau să vă spun că sunt dosare care au stat și la urmărire penală un anumit număr de ani, dar avem dosare care au stat în cameră preliminară, de exemplu, 4 ani. Era o cameră preliminară făcută pentru 60 de zile.

Realizator: Există un dosar despre care se vorbește puțin, vizează fapte destul de vechi, acel dosar in rem privind certificatele de revoluționar, inclusiv certificatul de revoluționar obținut de domnul Marcel Ciolacu. În ce stadiu este dosarul acela?

Crin Bologa: Deci, încercați să vorbim de un dosar, apoi de celălalt cu toate că v-am zis că nu pot să mă refer, dar, sigur, datoria dumneavoastră să întrebați și să văd eu cum...

Realizator: Se lucrează? E clasat, este...

Crin Bologa: Este interesant să fii de partea asta, să fii întrebat și interogat. Din câte știu, acolo avem mai multe sesizări și de la persoane fizice, în dosarul mare, cred că avem și o declinare de la Parchetul General. Pot să vă spun că nu există la nivelul Direcției Naționale Anticorupție o începere de urmărire penală in personam față de persoana domnului Ciolacu. Deci nu are calitatea de suspect sau inculpat într-o cauză. Deci nu ne putem referi cu numele domnului Ciolacu, la un anumit dosar.

Realizator: Nu, nu. Spuneam că există o sesizare.

Crin Bologa: Știu că s-au dat soluții atât de clasare în acest dosar, dar și de trimitere în judecată, de exemplu, a domnului deputat Rădulescu. A fost trimis în judecată. Alte, din câte știu, în unele cazuri, faptele au rămas la stadiul de tentativă, de tentativă la un abuz în serviciu a Secretariatului General care se ocupă de aceste probleme, de revoluționari.

Realizator: Dar în privința domnului Ciolacu nu este, să înțeleg, nici vreo clasare. Adică...

Crin Bologa: Din câte știu, nu vorbim de domnul Ciolacu. Sunt mulți acolo, s-au făcut sesizări de către persoane fizice.

Realizator: Ați spus că s-au făcut și unele clasări. De aia v-am întrebat.

Crin Bologa: Sau dat și clasări. Nu știu exact. Dacă o să faceți o cerere în scris, sau mâine, sau telefonic, pot să verific. Din câte știu, nu s-au închis toate dosarele, dar s-au dat soluții de toate categoriile, dar nu pot să afirm că la DNA există un dosar Ciolacu, că nu există așa ceva.

Realizator: Mai există o problemă cumva care ar putea veni în continuarea problemei prescripției, și anume acest nou regulament de organizare a instanțelor, care permite schimbarea completurilor de judecată și de aici reluarea judecăților. Cât de afectată este DNA de această posibilitate, de trecerea dosarelor de la un complet la altul cu efectul reluării judecății?

Crin Bologa: Noi am reținut-o și în materialul de bilanț aferent anului trecut ca vulnerabilitate în lupta împotriva corupției acest regulament. Am discutat cu cei implicați, cu șefi de instanțe, cu cei de la CSM și vom mai discuta. Am primit de acolo asigurări că nu se va ajunge la reluarea cercetării judecătorești, că nu se va ajunge la prescripție. Numai că acestea sunt garanții transmise de la om la om. Nouă ne trebuie garanții trecute într-un act normativ. În acest regulament al instanțelor judecătorești este posibil să se încalce principiul continuității și al independenței judecătorilor. Acestea sunt principii legale și nu pot fi schimbate, nu li se poate aduce atingere printr-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, a Secției pentru judecători, care a votat un regulament. Să vedem, am discutat cu colegii, este posibil, dacă nu se ajunge la alte căi de reparare, să încercăm să atacăm acest regulament. Noi, Ministerul Public avem o discuție cu doamna procuror general în acest sens, să atacăm în instanță hotărârea, dar dacă este posibil să se repare sau să fie mai clar regulamentul prin alte căi, de exemplu, o nouă hotărâre a Consiliului Super Magistraturii sigur că suntem mulțumiți de orice înlătură o posibilitate ca să se ajungă la o prescripție a răspunderii penale în instanțe.

Realizator: Dar deocamdată ați avut situații în care s-au schimbat completurile sau încă nu?

Crin Bologa: A intrat în vigoare relativ recent. Încă nu am o situație în acest sens.

Realizator: Nu aveți o situație în acest sens. Tot un jalon PNRR este modificarea pentru anul acesta, vizează modificarea Codului penal, Codul de procedură penală. Există niște modificări, mă refer la cele care privesc DNA, nu în ansamblul lor. Există deja proiectele de lege și s-ar putea să primiți o mână de ajutor, dacă trece așa cum e prevăzut. Mă refer la revenirea ca instrument a mandatelor de siguranță națională, dar pe siguranță națională, dar sigur, cu anumite condiții. Vi se pare bine gândită această prevedere legală?

Crin Bologa: Mi se pare că este bine că a fost gândită și bine că este trecut acolo, pentru că aveam înainte la dispoziție probe, uneori unice, care nu mai puteau fi administrate încă o dată în cauzele respective. Ori noi avem posibilitatea, prin Codul de procedură penală, să folosim, de exemplu, ca probe interceptările, înregistrările puse la dispoziție de părți. Era cu atât mai mult necesar să putem folosi interceptările, înregistrările făcute de instituții ale statului cu mandat de la judecător. Este un lucru bun, s-a respectat o decizie a Curții Constituționale. Vreau să vă spun că acest proiect de la Ministerul Justiției pune Codul penal și Codul de procedură penală în acord cu deciziile Curții Constituționale. Există și un plan mai larg de modificare a codurilor în foarte multe instituții ale Codului penal și a Codului de procedură penală, dar acela va dura mai mult. Acestea erau importante pentru PNRR și ca să punem în acord modificările cu deciziile Curții Constituționale, și aici avem o decizie a Curții Constituționale care nu le-a declarat ca fiind neconstituționale.

Realizator: A lăsat portița aceea micuță pe care se putea strecura.

Crin Bologa: Este important să aibă garanții. Garanțiile pe care le au persoanele interceptate în dosare penale, interceptate în baza unor mandate de supraveghere tehnică, să le aibă și în cazul mandatelor de siguranță națională.

Realizator: Deci, pe ansamblu, considerați că...

Crin Bologa: Considerăm o măsură foarte bună nu numai pentru dosarele noastre, pentru toate dosarele noastre. Pot fi probe în dosare cu omor, dosare de trafic de persoane, dosare de trafic de droguri. Pentru absolut oricine sunt foarte importante aceste probe, dar asta nu înseamnă că serviciile de informații vor participa la urmărirea penală. Sunt obligate, dacă apar indicii despre fapte de corupție, de exemplu, să ni le pună la dispoziție, inclusiv informația brută, adică interceptările.

Realizator: Cum stați din punct de vedere tehnic, că vorbeam de...?

Crin Bologa: Din punct de vedere tehnic stăm din ce în ce mai bine, dar mai există loc de dezvoltare. Avem nevoie de softuri prin care să analizăm un volum mare de date în dosarele noastre de corupție, avem nevoie de softuri care să ne permită interceptarea sau înregistrarea și a altor mijloace de sau a altor platforme de comunicare, dar în ultimii 3 ani am primit sumele de bani pe care le-am cerut, am primit și 90 de polițiști și 50 de grefieri, o bună parte dintre polițiști au fost repartizați la serviciul tehnic și avem o autonomie din ce în ce mai mare în desfășurarea activităților tehnice. Am primit, sub alt aspect, de exemplu, un sediu secundar în București, am primit un sediu pentru EPPO în București și altul în Iași, pentru că structurile de suport sunt la DNA.

Realizator: EPPO în mod simbolic, aș zice eu, nu știu dacă a fost așa, în sediul SIIJ am și făcut acolo un interviu cu doamna procuror-șef EPPO, a fost ca o ironie a istoriei, dar asta e. Domnule procuror-șef Clin Bologa, au intrat în vigoare noile legi ale justiției cu tămbălăul aferent. Dumneavoastră sunteți mulțumit de ele?

Crin Bologa: În ceea ce privește capitolele care se referă la Direcția Națională Anticorupție, da. Proiectele de lege inițiale au fost nocive pentru Direcția Națională Anticorupție, dar prin discuții la Ministerul Justiției s-a reușit repararea acestora. În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, de exemplu, am recăpătat, am mai amintit acest lucru, posibilitatea de a organiza concursul pentru accederea procurorilor la Direcția Națională Anticorupție. În aceste legi ne-am păstrat autonomia funcțională și autonomia financiară. Avem buget distinct în bugetul Ministerului Public. De asemenea, procurorii ierarhici superiori ai procurorilor Direcției Naționale Anticorupție sunt șefii de serviciu sau șefii de secție sau procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție și atât.

Realizator: Deci, înțeleg că vă mulțumește în ceea ce privește DNA, numai că dosarele DNA se duc la instanțe, la instanțe unde președinții capătă puteri foarte mari și pot muta oamenii în completuri, ce vorbeam mai devreme, se duc la Înalta Curte, unele dintre ele, unde concursul de promovare a devenit chiar mai netransparent decât era în vechea formă. Ce să se îmbunătățească? Lucrurile astea nu vă îngrijorează?

Crin Bologa: Eu zic să lăsăm timpul să-și spună cuvântul. Eu am încredere în judecătorii din România și le solicit procurorilor noștri să facă dosare bine documentate, bine probate, cu un standard a probelor ridicate și sperăm să câștigăm încrederea judecătorilor și să convingem prin dosarele noastre. Dar ceea ce ziceți dumneavoastră sau ceea ce cred eu vedem în timp ce se va întâmpla.

Realizator: Un răspuns foarte diplomatic, domnule Bologa. Remarc o schimbare substanțială față de primul nostru interviu. 3 ani în fotoliul de procuror-șef DNA se văd. În acești 3 ani au fost făcute presiuni asupra dumneavoastră?

Crin Bologa: Presiuni...

Realizator: Presiuni politice. Hai s-o zicem pe cea dreaptă. Să vadă cineva un dosar, să închideți, să deschideți un dosar, că na, paleta e largă.

Crin Bologa: S-au făcut, le-am interpretat noi, dar sigur, s-au făcut și presiuni publice. Au fost oameni politici care au dat indicații Direcției Naționale Anticorupție public și noi chiar am avut comunicate de presă și drept la replică. Le găsim pe site-ul nostru. Numai că noi suntem învățați să rezistăm la aceste presiuni. Nu ne-au afectat absolut deloc activitatea și dosarele au mers mai departe, nu dosare... ni s-a cerut să cercetăm, de exemplu, dosarul vaccinurilor. Noi oricum îl avem și îl cercetăm.

Realizator: Asta e partea publică. Dar eu vă întreb de...

Crin Bologa: Nu, nu, nu.

Realizator: Ministrul Justiției este în mijlocul unui scandal de proporții pentru ceea ce a fost interpretat ca o indicație dată judecătorilor. Ați primit de la ministrul Justiției? Indicații, rugăminți? Presiuni?

Crin Bologa: Am primit indicații publice ca să ne facem treaba.

Realizator: Nu mă refer la ce e public. La ce public știm și noi. Am văzut.

Crin Bologa: Pentru că există și în cadrul bilanțului, de exemplu, ni s-a cerut să ne facem treaba pentru că există proiecte de țară care trebuie atinse. Ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare. Deci, mai mult, dacă am solicitat mărirea schemei de personal întotdeauna Ministerul Justiției a răspuns la acest lucru, a fost implicat și cu cei 90 de polițiști și cu cei 50 de grefieri. Mai mult, gândiți-vă că în cei 3 ani am cerut ridicarea imunității pentru 4 miniștri și un fost premier. De fiecare dată, atât președintele României, cât și Parlamentul, fără mult scandal, au ridicat aceste imunități.

Realizator: Și totuși, mi-ați spus că aveți schema, au venit mulți procurori și cu dorința de a face treabă, că ați făcut multe dosare, numai ce am vorbit în toată această emisiune. De ce totuși lumea are senzația că anticorupția din România, în cel mai bun caz, a încetinit, dacă nu e chiar la relanti?

Crin Bologa: Acuma, ce înțelegem prin lume?

Realizator: Opinia publică! Plătitorii de taxe și impozite.

Crin Bologa: Da, dar, uite, nu știu ce date aveți, ce studii aveți.

Realizator: Sondajele de opinie.

Crin Bologa: Nu știu că nu le-am văzut.

Realizator: Nu numai sondaje de opinie, dar reacția publică.

Crin Bologa: Eu am văzut pe încredere și noi suntem acolo sus. Dar eu am elemente concrete de creștere a încrederii. Eu cred că, eu speram să mă întrebați de ce are lumea încredere în DNA în continuare? Vreau să vă spun că au crescut în fiecare...

Realizator: Vă miră asta? N-ar trebui să...

Crin Bologa: Păi asta trebuie, da, să întrebați, pentru că în fiecare an avem mai multe sesizări, avem zeci de acțiuni de flagrant în fiecare an. Asta arată încrederea cetățenilor. Noi am reușit să protejăm imaginea și prezumția de nevinovăție nu numai a persoanelor cercetate, dar am reușit să protejăm și persoanele care au făcut denunțuri, martorii din dosare. Și acest lucru se știe, am avut denunțuri împotriva propriilor angajați. Deci trebuie să ai mult curaj și încredere în DNA, să vii să faci denunțuri împotriva unor angajați ai Direcției Naționale Anticorupție pentru fapte de corupție. Eu zic că statistic, și avem elemente încrederea a rămas la o cotă sau a crescut din ce în ce mai mult în ultimii 3 ani, altfel nu puteam să reușim. Noi fără sprijinul cetățenilor, fără ca să vină la noi să facă denunțuri, să reclame anumite fapte, noi nu avem dosare.

Realizator: Da, nu mai strigă lumea pe străzi „DNA să vină să vă ia”, nu mai aveți trotuarul plin de oameni în față.

Crin Bologa: Vă dau un exemplu așa, pentru o cauză nobilă, umanitară, Direcția Națională Anticorupție a fost invitată să participe la un maraton în București. A participat la maraton în București și au participat și de la DIICOT și de la Parchet și de la instanțe. Cei care aveau tricoul cu DNA pe ei au fost susținuți și pe stradă s-a strigat DNA.

Realizator: Eu mă refeream la altceva. Acum 6 ani, lumea era în stradă din alte motive, nu era la maraton.

Crin Bologa: Acum 6 ani au ieșit în stradă pentru că s-a pus în pericol atunci, parcursul european al țării noastre.

Realizator: Și considerați că suntem într-o situație mult mai bună acum?

Crin Bologa: Consider că s-a înțeles la nivelul tuturor decidenților din România că parcursul european este esențial pentru România și pentru cetățenii noștri, că fondurile europene sunt esențiale, că respectarea mecanismului privind statul de drept, cel general, este esențial pentru creșterea nivelului de trai. Eu cred că s-a înțeles acest lucru, cel puțin la nivel declarativ.

Realizator: Ce vă doriți să faceți în al doilea mandat? De ce mai candidați pentru un mandat?

Crin Bologa: Pentru că nu-mi place să las lucrurile la jumătatea proiectului. Am văzut că am făcut o echipă performantă la DNA, suntem atractivi. Dacă eu simțeam că nu sunt capabil să fac performanță în această instituție, plecam sau acum nu mai candidam încă o dată. Vreau să consolidez ceea ce am construit, vreau să demonstrez că în România lupta împotriva corupției rămâne la cote înalte.

Realizator: Și corupția.

Crin Bologa: Dacă nu ar fi DNA, poate nu s-ar vedea că există corupție în România. Și este esențială această instituție pentru cetățenii noștri și avem și proiecte de țară. După ce s-a închis MCV-ul, acuma vrem să intrăm în OCDE, avem un rol important și acolo. Vrem să bifăm condiționalitățile din mecanismul „rule of law”. Deci avem provocări. Vreau să consolidez ceea ce s-a construit și să mergem mai departe.

