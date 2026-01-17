€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Slovenia trimite ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii NATO "Rezilienţă Arctică"
Data actualizării: 13:57 17 Ian 2026 | Data publicării: 13:56 17 Ian 2026

Slovenia trimite ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii NATO "Rezilienţă Arctică"
Autor: Dana Mihai

groenlanda Sursa foto: https://www.freepik.com/, @olga_gavrilova

 Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii "Rezilienţă Arctică" a NATO, a anunţat sâmbătă guvernul de la Ljubljana.

 

Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii "Rezilienţă Arctică" a NATO, a anunţat sâmbătă guvernul de la Ljubljana, transmite EFE.

Scopul este de a sprijini consolidarea securităţii regionale, a explicat Ministerul sloven al Apărării, potrivit agenţiei de ştiri slovene STA.

Cooperare militară de lungă durată cu Danemarca

Slovenia, care este membră NATO din 2004, a semnat un memorandum de înţelegere privind cooperarea militară cu Danemarca în 1998, a menţionat ministerul.

Înaintea sesiunii guvernamentale în care s-a decis trimiterea celor doi ofiţeri sloveni, prim-ministrul liberal Robert Golob a explicat că doar Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra viitorului insulei arctice.

Citește și: SUA, invitate la exerciții militare în Groenlanda

"Slovenia apără în mod constant respectarea dreptului internaţional în relaţiile dintre ţările din întreaga lume. Groenlanda aparţine poporului său, iar afacerile sale pot fi decise exclusiv de Danemarca şi Groenlanda", a declarat prim-ministrul sloven, citat de STA.

Data desfăşurării trupelor va fi stabilită ulterior

Data exactă pentru desfăşurarea trupelor slovene va fi stabilită ulterior, în faza de planificare, a adăugat guvernul.

Slovenia se alătură astfel mai multor alte ţări europene, precum Franţa, Germania şi Suedia, care au trimis contingente militare mici în Groenlanda săptămâna aceasta.

Aceste desfăşurări vin după ce Washingtonul a criticat Danemarca pentru presupusa neglijenţă în apărarea Groenlandei şi după exprimarea intenţiei de către preşedintele Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei, invocând motive strategice de securitate pentru SUA. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

slovenia
groenlanda
danemarca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Manchester United, prima victorie cu Michael Carrick pe bancă. A învins rivala locală, City
Publicat acum 15 minute
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să folosească camere foto-video la serviciu
Publicat acum 42 minute
Ilie Bolojan, plan clar pentru 2026: Să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR
Publicat acum 57 minute
Subvenţia la impozit pentru proprietarii de maşini hibride, eliminată. Gabriel Biriş spune de ce măsura este bună
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Mi-Th Influencer. Maria Barbu, invitata săptămânii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close