SUA, invitate la exerciții militare în Groenlanda
Data publicării: 10:00 17 Ian 2026

SUA, invitate la exerciții militare în Groenlanda
Autor: Dana Mihai

Groenlanda Foto: Unsplash / Groenlanda

Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri pentru AFP şeful Comandamentului Arctic Danez, specificând că aceste exerciţii au legătură cu Rusia.

 

Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri pentru AFP şeful Comandamentului Arctic Danez, specificând că aceste exerciţii au legătură cu Rusia, transmite AFP.

Invitația adresată aliaților NATO

"Desigur, Statele Unite, în calitate de membru NATO, sunt invitate aici", a declarat generalul Soren Andersen reporterilor de pe o navă a marinei daneze acostată în portul Nuuk, capitala Groenlandei.

Ofiţerul danez a spus că a discutat în aceeaşi zi cu aliaţii NATO, inclusiv cu americanii, şi i-a invitat să "vină aici".

El a făcut aceste declaraţii în contextul în care mai multe ţări europene membre NATO, inclusiv Franţa şi Germania, dar nu şi Statele Unite, au trimis soldaţi în Groenlanda pentru a-şi pregăti armatele pentru viitoare exerciţii pe vreme rece în Arctica.

Această desfăşurare vine pe fondul tensiunilor legate de soarta teritoriului autonom danez, pe care preşedintele Trump a declarat că doreşte să îl cucerească "într-un fel sau altul".

Citește și: Ce spun psihologii despre ideea că Donald Trump „își dorește Groenlanda”

Mulţi experţi consideră acest lucru ca un "semnal strategic" către Washington.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a afirmat că această desfăşurare nu va avea "niciun impact" asupra obiectivului preşedintelui Donald Trump de a "dobândi" Groenlanda.

"Din punctul meu de vedere, este legat de Rusia. Este vorba despre ceea ce se întâmplă în Ucraina", a spus generalul danez referindu-se la exerciţii.

"Vedem cum desfăşoară Rusia războiul în Ucraina şi, când războiul din Ucraina se va termina - sperăm cu un rezultat favorabil pentru Ucraina - credem că Rusia va redistribui resursele pe care le foloseşte în prezent în Ucraina către alte teatre de operaţiuni, inclusiv Arctica", a adăugat el.

Andersen a mai declarat că nu a văzut nicio navă de război rusească sau chineză în regiune în cei doi ani şi jumătate de comandă pe insulă.

Preşedintele Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru securitatea lor naţională şi pentru a limita avansul Rusiei şi Chinei în Arctica.

groenlanda
sua
