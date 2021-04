Slavia Praga, echipa lui Stanciu, nu a îngenuncheat în semn de susținere pentru mișcarea BLM în meciul cu Arsenal / Foto

Hotărârea clubului Slavia Praga este un răspuns la ceea ce susțin cehii că este o mare nedreptate produsă de UEFA împotriva lor.

Mai exact, Ondrej Kudela a fost suspendat pentru meciul de joi seară cu Arsenal, din Europa League, după ce Glen Kamara, jucătorul lui Glasgow Rangers l-a acuzat de rasism, scrie Daily Mail.

Acest fapt nu a fost și dovedit cu probe, susține Slavia Praga. Mai mult, presa din Cehia susține că Ondrej Kudela ar fi fost bătut de Glen Kamara în drum spre vestiare.

