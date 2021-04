Ianis Hagi și jucătorii lui Rangers dispar de pe social media. Decizie fără precedent / Foto

Anunțul vine în cadrul unui boicot fără precedent al clubului scoțian împotriva abuzurilor online și a discriminării.



Căpitanul lui Rangers, James Tavernier, a spus la Sky Sports News că fiecare jucător de culoare al clublui a fost abuzat pe platformele de socializare în acest an.

'Rangers confirmă că jucătorii și conducerea noastră vor boicota timp de o săptămână toate canalele de social media. Acesta este un mod de a sublinia preocupările permanente privind lipsa responsabilității din partea mediilor sociale. Suntem preocupați de abuzurile rasiste zilnice pe care jucătorii noștri trebuie să le suporte și credem că, deși rețelele sociale pot fi lucruri foarte pozitive pentru comunicare, există o îngrijorare, fără îndoială, pentru că nivelul de ură este acum scăpat de sub control', potrivit unui comunicat al celor de la Glasgow Rangers.





