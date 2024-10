Situația pe frontul din Ucraina, "dificilă". Andrii Shevchenko: Am făcut Rusia să sângereze, l-a frustrat foarte tare pe Putin. Lucrurile se pot agrava

Andrii Shevchenko, fost ministru adjunct al Apărării în Ucraina, a venit cu noi informații legate de ce se întâmplă la ora actuală între Ucraina și Rusia într-un interviu acordat în exclusivitate Defense Romania, în marja Aspen Bucharest 2024 Forum. Oficialul ucrainean a făcut și o analiză a situației curente de pe frontul ucrainean, discutând totodată și despre perspective privind ajungerea la un acord și ce ar însemna înghețarea conflictului.

"Cum evaluați situația din Ucraina în acest moment? Cu toții sprijinim Ucraina și suntem alături de voi, dar ne uităm la ceea ce se întâmplă și e dificil să faci o evaluare, dar suntem de asemenea îngrijorați că nord-coreenii au ajuns pe front. Rusia acuză mereu escaladarea războiului, dar ceea ce fac ei acum e exact acest lucru, ridicarea nivelului de escaladare" a întrebat Tudor Curtifan în debutul emisiunii.

Andrii Shevchenko: Situația, cum vă puteți imagina, e dificilă. Și cred că într-o anumită măsură e o joncțiune critică în a identifica suficiente resurse și determinare pentru a termina treaba. Să ne asigurăm că vom aduce Rusia în incapacitatea de a-și folosi opțiunile de atac pentru următoarele decenii. Sau lucrurile pot merge într-o direcție foarte rea. E totuși o direcție pe care aș vrea să o abordez, anume efortul internațional pe care Rusia încearcă să îl coaguleze acum. Pentru că dacă privim spre Rusia, Iran, Coreea de Nord și China am fi foarte naivi să credem că aceste țări nu se coordonează. Iar dacă există escaladare în Ucraina, în Israel, în Marea Roșie sau în Taiwan cred că e clar că ele învață cum să coopereze și cum să destabilizeze lumea împreună.

Cine se teme de o Rusie înfrântă

Sunt voci care susțin că Rusia, chiar și înfrântă, ar putea da fiori țărilor vecine, mai cu seamă.

Tudor Curtifan: Credeți că există există lideri europeni sau lideri în lumea liberă nu doar în Europa care se tem de o Rusie înfrântă? Multă lume spune că da, Putin e un criminal de război, dar într-o oarecare măsură e predictibil și nu știm cine ar prelua puterea dacă Rusia s-ar prăbuși. E un narativ foarte des auzit în capitale din Vest. Acesta e adevărul, o spun direct.

Andrii Shevchenko a explicat: Sunt multe lucruri pe care într-adevăr nu le cunoaștem. Ce știm însă cu siguranță e că dacă nu îl oprim acum pe Putin el va crea probleme imense nu doar în Europa ci în întreaga lume. Nu avem altă soluție decât a lupta. Iar când spun „noi” nu mă refer doar la Ucraina, ci la lumea liberă. Trebuie să găsim o soluție pentru a-l opri pe Putin. Folosesc des această metaforă a unui pod sau a unui baraj. Când construiești un pod, chiar dacă l-ai construit 90%, el nu e un pod ci un pericol până nu e finalizat. La fel și în cazul unui baraj, dacă el nu e finalizat râul îl va distruge. Am avut câteva succese importante în lupta cu Rusia. Le-am adus Flota Mării Negre în incapacitate de a mai opera, le-am oprit avansul, le-am distrus o mare parte din tehnica militară terestră de asalt, dar e încă foarte departe de a fi suficient pentru a termina războiul. Din această perspectivă vă spuneam că suntem în fața unei joncțiuni critice. Pentru că am făcut Rusia să sângereze, ceea ce l-a frustrat foarte tare pe Putin, dar lucrurile se pot agrava dacă nu terminăm ce am început.

Înghețarea războiului, o soluție?

Tudor Curtifan: Unii vorbesc despre înghețarea războiului. În opinia mea nu e o idee bună, Rusia nu se va opri la Ucraina. Ci doar îi vom da timp să își reconstruiască armata și economia pentru a continua războiul. S-a mai întâmplat asta. Războiul acesta nu a început acum doi ani, a început acum 10 ani! Toată lumea a uitat lucrul acesta. Războiul a început cu anexarea ilegală a Crimeei iar din punctul meu de vedere Rusia nu se va opri aici. Vă temeți de acest scenariu? Că înghețarea războiului se află în agenda liderilor globali?

Andrii Shevchenko: Suntem desigur îngrijorați de acest lucru. Și cred că e foarte important să găsim o soluție care să pună capăt războiului, dar care să fie sustenabilă și să păstreze pacea în această regiune, precum și la nivel global pentru decenii. Din acest motiv insistăm atât de mult să abordăm situația la nivel colectiv. Dacă vorbim de NATO și Ucraina e important să înțelegem că dacă NATO acceptă Ucraina și devenim parte din această apărare colectivă e un scenariu și dacă dorim să ținem Ucraina vulnerabilă atacurilor ruse e un alt tip de scenariu. Mult mai scump. De aceea obiectivul pentru prietenii noștri din întreaga lume e să avem o viziune comună pe termen lung, să găsim soluții comune bune, să nu vedem războiul acesta ca fiind un război regional într-o țară mare precum Ucraina, ci ca pe un teatru uriaș, de la Marea Barrens la Marea Mediterană și Marea Roșie. Vorbim de o zonă uriașă cu potențial de destabilizare și escaladarea.

Interviul complet poate fi urmărit aici:

