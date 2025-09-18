Situația din Franța, similară cu cea din România. Chirieac explică de ce nu e bine că Parisul „se clatină“

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o radiografie a tensiunilor din Franța, apărute din cauza deficitului bugetar și măsurilor de austeritate adoptate de guvernele care s-au succedat.

Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul spitalicesc se numără printre lucrătorii care se așteaptă să intre în grevă în Franța joi, ca parte a unei zile de proteste împotriva reducerilor bugetare iminente.

Sindicatele solicită mai multe cheltuieli pentru serviciile publice, mai multe impozite pentru cei bogați și anularea unei modificări nepopulare a pensiilor de stat, a notat agenția Reuters, joi dimineață.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a comparat situația socio-economică din Hexagon cu cea din România și a explicat de ce nu este bine pentru țara noastră ca Franța să se clatine.

„Nu văd soluții ușoare în Franța. Putem doar să constatăm cu îngrijorare ce se întâmplă acolo, fiindcă este ancoră de bază a Uniunii Europene și a NATO. Pur și simplu nu văd soluții. Deficitul le-a explodat, aproape ca în România, în condițiile în care e o economie mult mai puternică decât economia noastră“, a zis Bogdan Chirieac.

„Din punctul meu de vedere, e bine că Franța și-a asumat din nou România. În toată istoria noastră, Franța a fost alături de România, iar în acest moment, destul de izolați în plan internațional, ținând cont de relația cu SUA, care nu mai este la fel de caldă, numai din vina noastră, faptul că Franța și-a asumat relația cu România e în primul rând în interesul nostru. Polonia și-a asumat relația cu SUA și Marea Britanie, Ungaria e asumată la Rusia, Slovacia la fel, Bulgaria e cu Germania. Cineva trebuia să fie și cu România. E foarte greu să fii de unul singur. Dacă se întâmplă ceva cu adevărat catastrofal în Franța, nu e în interesul României.

În acest moment, vocea României în Uniunea Europeană, că acolo Franța este cea mai puternică, se aude prin intermediul Parisului. Macron vorbește și pentru România, și pentru Republica Moldova. S-a dus la Chișinău și a vorbit în limba română, ca să împiedice venirea pro-rușilor la putere. Dacă Franța se clatină, pe noi ne doare rău“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

