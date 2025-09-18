Data publicării:

Noi proteste și greve în Franța: Oamenii sunt furioși din cauza măsurilor fiscal-bugetare

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul spitalicesc se numără printre lucrătorii care se așteaptă să intre în grevă în Franța joi, ca parte a unei zile de proteste împotriva reducerilor bugetare iminente.

Sindicatele solicită mai multe cheltuieli pentru serviciile publice, mai multe impozite pentru cei bogați și anularea unei modificări nepopulare a pensiilor de stat, scrie Reuters.

Tulburările sociale survin în contextul în care președintele Emmanuel Macron și noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, se confruntă cu o criză politică și presiuni pentru a aduce finanțele sub control în a doua cea mai mare economie a zonei euro.

O sursă din Ministerul de Interne a declarat că până la 800.000 de persoane sunt așteptate să participe la greve și proteste.

Oamenii sunt furioși din cauza planurilor fiscale

„Lucrătorii pe care îi reprezentăm sunt furioși”, au declarat principalele sindicate din țară într-o declarație comună în care au respins planurile fiscale „brutale” și „nedrepte” ale guvernului anterior.

Deficitul bugetar al Franței de anul trecut a fost aproape dublu față de plafonul de 3% al UE, dar, oricât de mult ar dori să îl reducă, Lecornu - bazându-se pe alte partide pentru a promova legislația - se va confrunta cu o bătălie politică pentru a obține sprijin parlamentar pentru un buget pentru 2026.

Lecornu a fost numit prim-ministru săptămâna trecută, după ce parlamentul l-a demis pe Francois Bayrou din cauza planului său de restrângere a bugetului de 44 de miliarde de euro. Noul prim-ministru nu a spus încă ce va face cu planurile lui Bayrou, deși a deschis calea către compromisuri.

„Vom continua să ne mobilizăm atâta timp cât nu există un răspuns adecvat”, a declarat șefa sindicatului CGT, Sophie Binet, după întâlnirea cu Lecornu la începutul acestei săptămâni. „Bugetul va fi decis pe străzi.”

Protestele se așteaptă să afecteze școlile

Unul din trei profesori de școală primară va intra în grevă, a declarat sindicatul FSU-SNUipp. Compania energetică EDF a declarat că unii dintre angajații săi vor fi în grevă.

Se așteaptă perturbări pe scară largă în rețeaua de metrou din Paris, iar trenurile regionale vor fi, de asemenea, puternic afectate, în timp ce majoritatea liniilor de tren de mare viteză TGV din țară vor funcționa, au declarat oficialii.

Sindicatul fermierilor Confédération Paysanne a cerut, de asemenea, mobilizare. Farmaciștii sunt supărați de schimbările care le afectează afacerile, iar sindicatul farmaciștilor USPO a declarat că un sondaj realizat în rândul farmaciilor a arătat că 98% dintre acestea s-ar putea închide în cursul zilei.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a declarat pentru BFM TV că vor fi desfășurați 80.000 de polițiști și jandarmi.

Unități antirevoltă, drone și vehicule blindate vor fi prezente pentru a contracara ceea ce Retailleau a numit un posibil sabotaj și încercări de a bloca diverse locații la începutul zilei. El a spus că se așteaptă, de asemenea, ca unii indivizi violenți să încerce să se ciocnească cu poliția.

