Singurul regret pe care îl are Paula Herlo: "Știu că e greu pentru copii"

Paula Herlo a vorbit despre viața de familie și singurul regret pe care îl are, când vine vorba despre meseria ei.

"Cred că sunt o mamă cool, cum a zis băiatul meu, care încearcă să-și crească liberi copiii. Să-i încurajeze, să-i susțină în ceea ce vor ei să facă. Sunt o mamă extrem de atașată de copiii ei și o soție destul de mult plecată, dar încerc să echilibrez perioadele mai aglomerate cu cele mai puțin aglomerate și atunci se crează un echilibru. Am noroc că soțul meu lucrează la emisiunea "România, te iubesc!" și știe ce fac și atunci înțelege exact meseria mea și mă ajută, și mă susține. Suntem o familie absolut normală, cu bucuriile și greutățile care există în orice familie. Nu știu ce să spun despre mine în viața personală, sunt un om absolut firesc”, a declarat Paula Herlo, la Fresh by UNICA.

"Știu că e greu pentru copii"

"Sunt perioade în care sunt plecată și atunci știu că e greu pentru copii. Încerc să fac deplasări cât mai scurte, de câteva zile, să nu lipsesc foarte mult de acasă. Da, în sensul ăsta cariera mi-a afectat viața de familie, pentru că meseria asta n-o poți face din birou, în niciun caz, și atunci momentele în care plec în deplasări sunt cele mai grele. Dar am reușit să fac o echilibristică și să-mi aleg subiectele sau poveștile pe care le fac, în zone unde nu e nevoie să stau foarte multe zile”, a mai spus jurnalista.

"Ăsta e un regret"

"Uitându-mă panoramic în decursul unui an, îmi dau seama că zilele în care eu plec de acasă nu sunt atât de multe, dar mie mi se par. Inclusiv acele 20-30 de zile într-un an, în care plec în deplasări, mi se par foarte multe, pentru că sunt foarte atașată de copii și ei de mine și, în momentul în care plec într-o deplasare, pentru ei e foarte greu. (…) Da, ăsta e un regret, că meseria asta a mea mă ține, că sunt zile în care sunt departe de copii, dar cred că fiecare meserie are neajunsurile ei și încerc, cât mai mult, să-mi organizez în așa fel timpul încât să nu lipsesc foarte mult”, a mărturisit Paula Herlo.

