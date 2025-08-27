Data actualizării: | Data publicării:

Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Sindicaliștii de la Cartel Alfa au ieșit din nou în stradă, avertizând Guvernul că nemulțumirile acumulate riscă să explodeze la începutul anului școlar. Profesorii au transmis un mesaj dur: dacă revendicările nu vor fi soluționate, nu exclud declanșarea unei greve generale, iar protestele se vor muta la București.

Peste 150 de membri ai sindicatelor afiliate CNS Cartel Alfa Braşov s-au adunat miercuri în faţa Palatului Administrativ pentru a protesta faţă de recentelor măsuri legislative adoptate de Guvern în plan social şi economic.

Fănică Gabor, liderul filialei braşovene a Cartel Alfa, a declarat că participanţii au depus la Instituţia prefectului o listă de revendicări; sindicaliştii cer, între altele, un salariu minim decent, pensii echitabile „nu discreţionare, pentru unii mari, pentru alţii mici”, precum şi aplicarea corectă a legislaţiei privind încheierea contractelor de muncă „pentru că guvernanţii intră cu picioarele în relaţiile dintre angajator şi angajat”.

"Guvernanţii au decis să ia bani de la noi, de la cetăţeni, fără să ţină cont că şi ei sunt cetăţeni ai României. Nu au un dialog real cu noi, aşa cum prevede legea"

"Guvernanţii au decis să ia bani de la noi, de la cetăţeni, fără să ţină cont că şi ei sunt cetăţeni ai României. Să ia în primul rând de la ei înşişi, că ei au adus ţara în haosul acesta, să plătească ei primii şi apoi plătim şi noi. Tot auzim 'austeritate, austeritate'. Să înceapă cu ei şi apoi să plătim şi noi, cu parlamentarii, cu instituţiile care cheltuie bani, nu cu cetăţeanul de rând, cu pensionarii, cu mamele care sunt în concediu de creştere a copilului. Mesajul cu care am venit astăzi şi vrem să li-l transmitem este că nu suntem de acord cu modul în care fac ei politică. Guvernanţii nu au un dialog real cu noi, aşa cum prevede legea, ca deciziile să se ia în comisiile de dialog social. Un parlamentar are 7.000 de euro sumă forfetară pe care nu poate să o justifice, sunt oameni în consiliile de administraţie ale companiilor naţionale care iau pentru o şedinţă mai mult decât un angajat pe lună, despre asta este vorba", a spus Fănică Gabor.

Liderul sindical a anunţat totodată calendarul următoarelor mobilizări. Conform declaraţiilor sale, Cartel Alfa Braşov va organiza o nouă acţiune de protest pe 10 septembrie şi avertizează că, în lipsa unei schimbări de atitudine din partea guvernanţilor, „data viitoare vom fi şi mai mulţi aici, în stradă, şi vom merge şi la Bucureşti peste ei”.

Reprezentanţii sindicatelor din învăţământ afiliat Cartel Alfa, inclusiv membrii de la „Spiru Haret”, vor participa la protestul organizat la Bucureşti pe 8 septembrie, a precizat liderul sindical Daniel Chiţu. Potrivit acestuia, membrii sunt nemulţumiţi în special de ultimele măsuri ale Ministerului Educaţiei, între care şi decizia privind creşterea normei didactice, şi nu exclud declanşarea grevei la începutul anului şcolar dacă revendicările nu vor primi răspuns.

La mitingul de miercuri au fost prezente şi delegaţii ale Solidarităţii Sanitare, precum şi reprezentanţi ai altor sindicate afiliate CNS Cartel Alfa, care s-au alăturat protestului în semn de solidaritate, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului

27 aug 2025, 14:20
