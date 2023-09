Simona Gherghe, „certată” pentru școala pe care a ales-o pentru fiica ei: E o chestiune personală

Jurnalista a ales o școală privată pentru fiica pentru a fi mai aproape de casă.

„Prima zi cu bebelusul acasa. Prima zi de gradinita. Prima zi de scoala. Prima zi de gimnaziu. Prima zi de liceu. Prima zi la facultate. Cate emotii traim, copii si parinti, deopotriva. Azi a fost o zi speciala. Nuchi a noastra a inceput scoala, in clasa pregatitoare. Si am in minte atat de vie prima zi a ei acasa, cu toate fricile si panicile noastre. Si ea, atat de mica si fragila.Apoi imi amintesc la fel de limpede prima zi de gradinita. Cat am mai plans in parcare, ce sentiment ca am “abandonat-o” am avut, saptamani la rand.Iar azi… azi am plans iar. Dar ea a fost puternica si, de data asta, mi-am gasit forta in privirea ei increzatoare. Da, timpul trece si e necrutator. Iar azi, mi-am dat seama ca, dupa prima zi acasa, cu bebelusul, timpul nostru se masoara in toate celelalte “prima zi””, a scris Simona Gherghe pe Facebook.

O persoană i-a scris pe Facebook: „Să înțeleg că ați ales o școală privată. Nu-mi permit eu să vă dau sfaturi, dar credeți că o școală privată este peste o școală de stat? Nu era în tot Bucureștiul o școală de stat "cea mai bună", cu cei mai buni profesori și învățători? Mai ales că toată lumea știe cine este Simona Gherghe. Știu că v-ați documentat din timp pentru această școală, dar vă spun eu că nicio școală privată nu egalează o școală de stat bună. A, că școala privată o avea totul nou-nouț, poate asta, dar pregătirea personalului didactic este inferioară celor de la stat. În fine, cine sunt eu să-mi spun părerea? Succes fetiței la școală!”.

Simona Gherghe i-a replicat: „Am ales o scoala mai aproape de casa, nu vreau sa alerg “in tot Bucurestiul” cu doi copii mici. Pana la urma, alegerea scolii e o chestiune personala, nu trebuie sa ma certati”.

