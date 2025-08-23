Siguranță deplină în Vest, haos în ţară: Lecția de civilizație rutieră trăită de Titi Aur

"M-am deplasat foarte mult pe drumuri locale, făcând foarte mulţi kilometri pe jos. Ce am observat acolo? Siguranţă deplină: în primul rând, în orice sat există trotuare, zonă pietonală şi pentru biciclete. Când eşti între localităţi, toţi cei care circulau, în afara faptului că respectau viteza, când se apropiau de mine – eu mergând pe partea stângă, pe acostament – reduceau viteza şi se îndepărtau de mine, mă puneau în deplină siguranţă.

Când te întorci în ţară (n.r. – după o perioadă petrecută în străinătate, acolo unde regulile sunt reguli şi se respectă) intri într-o nebunie. Nimeni nu respectă nimic. În sate nu ai trotuare, eşti obligat (n.r. – ca pieton) să mergi pe carosabilul care de multe ori nici nu are acostament, mergi efectiv pe asfalt. Cei care vin din faţă circulă cu viteză foarte mare, mult mai mare decât viteza firească. Merg cu 90-100 km/h în localitate, fac depăşiri. Nimeni nu te fereşte. Pur şi simplu trece şters pe lângă tine.

Acesta este unul dintre motivele pentru care avem foarte mulţi pietoni decedaţi mai ales în zona rurală. Pietonii nu au pe unde circula, trebuie să circule pe carosabil. Apoi pietonii nu sunt educaţi dar ceea ce e şi mai grav este că şoferii sunt mai mult decât needucaţi. Trec riscant de tare şi de aproape faţă de pietoni", a povestit Titi Aur la emisiunea De Ce Conducem.

