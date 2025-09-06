Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele

Cel mai rău șef din lume a demisionat.
Din motive personale, Peter Hebblethwaite a renunțat la conducerea unei mari companii britanice de transport maritim, P&O Ferries, citează Observator. El și-a câștigat renumele de „cel mai rău șef din lume” în contextul în care a condus compania P&O Ferries într-o perioadă de schimbări majore.
A declanșat un puternic scandal în lumea sindicatelor pentru care a ajuns să dea explicații inclusiv în Parlamentul britanic. A concediat nu mai puțin de 800 de oameni dintr-un foc, pe care i-a înlocuit, de fapt, cu muncitori temporari din străinătate, plătiți sub salariul minim legal din UK. Concedierile s-au făcut printr- un videoclip difuzat pe Zoom. În momentul audierii în Parlament, i s-a strigat inclusiv ”criminal neruşinat”.
În noiembrie 2022, la un congres al sindicatelor din Marea Britanie, Peter Hebblethwaite a ajuns să fie votat drept cel mai rău șef din lume. Pe lista neagră mai erau Jeff Bezos de la Amazon şi Michael O'Leary de la Ryanair.
În 2023, Peter Hebblethwaite a primit, pe lângă salariul de 325.000 de lire sterline, și un premiu din partea companiei P&O Ferries în valoare de 183.000 lire sterline.
Acum, el spune că și-a dat demisia pentru a petrece mai mult timp cu familia sa.
P&O Ferries operează feriboturi pe rutele Anglia/Irlanda de Nord/Scoţia şi Calais (Franţa) ori Rotterdam (Ţările de Jos). Transportă anual peste 4,5 milioane de pasageri.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News