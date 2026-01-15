Shein va apărea în fața Parlamentului European

Shein, chemat la audieri în Parlamentul European

Gigantul ultra-fast-fashion Shein va participa la o audiere în Parlamentul European pentru a discuta practicile comerciale ale companiei.

Presiunea asupra Shein a crescut în ultima perioadă pentru a se întâlni cu factorii de decizie politică, care sunt îngrijorați de afluxul de colete ieftine generate de companie, precum și de presupuse încălcări ale legislației UE și de impactul asupra mediului, mai ales după ce compania a fost surprinsă vânzând păpuși sexuale cu aspect de copil în Franța.

Comisia pentru piața internă a Parlamentului a încercat timp de săptămâni să aducă platforma la o audiere, însă fără succes. Acum, în cele din urmă, a fost stabilită o dată, 27 ianuarie, potrivit unor oficiali. Șeful Grupului de Integritate în Afaceri al Shein pentru Europa Mare, Yinan Zhu, va apărea în fața comisiei.

"Shein răspunde în cele din urmă în fața legislatorilor UE și va apărea în fața Comisiei IMCO, după ce am avut mai multe schimburi de e-mailuri cu ei", a declarat președinta comisiei, eurodeputata germană din partea Verzilor, Anna Cavazzini.

Într-o scrisoare consultată de POLITICO, Zhu și-a confirmat participarea și a solicitat o întâlnire separată cu președinta comisiei. Zhu a declarat că dorește să discute în detaliu măsurile pe care compania le implementează pentru a răspunde preocupărilor exprimate de legislatori.

Obiectivul lui Cavazzini este de a supune platforma unei analize riguroase. "Eurodeputații își pot exercita în sfârșit dreptul de a examina îndeaproape atât eforturile de aplicare ale Comisiei, cât și comportamentul marilor piețe online, în lumina scandalurilor recente ale Shein", a spus ea.

Shein promite un dialog constructiv privind siguranța consumatorilor online

Martin Reidy de la Shein a declarat într-un comunicat: "Intenționăm să participăm la reuniunea Comisiei IMCO din 27 ianuarie și așteptăm cu interes un schimb constructiv cu membrii acesteia privind provocarea la nivelul întregii industrii de a asigura siguranța și protecția consumatorilor în mediul online".