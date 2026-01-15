€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Shein va apărea în fața Parlamentului European
Data actualizării: 16:25 15 Ian 2026 | Data publicării: 16:19 15 Ian 2026

Shein va apărea în fața Parlamentului European
Autor: Dana Mihai

shein_53942900 Foto: Unsplash

Un director de rang înalt al gigantului fast-fashion va apărea în fața Comisiei pentru piața internă.

 

Shein, chemat la audieri în Parlamentul European

Gigantul ultra-fast-fashion Shein va participa la o audiere în Parlamentul European pentru a discuta practicile comerciale ale companiei.

Presiunea asupra Shein a crescut în ultima perioadă pentru a se întâlni cu factorii de decizie politică, care sunt îngrijorați de afluxul de colete ieftine generate de companie, precum și de presupuse încălcări ale legislației UE și de impactul asupra mediului, mai ales după ce compania a fost surprinsă vânzând păpuși sexuale cu aspect de copil în Franța.

Comisia pentru piața internă a Parlamentului a încercat timp de săptămâni să aducă platforma la o audiere, însă fără succes. Acum, în cele din urmă, a fost stabilită o dată, 27 ianuarie, potrivit unor oficiali. Șeful Grupului de Integritate în Afaceri al Shein pentru Europa Mare, Yinan Zhu, va apărea în fața comisiei.

Citește și: Reprezentanții platformei Shein nu se vor prezenta marți în fața deputaților

"Shein răspunde în cele din urmă în fața legislatorilor UE și va apărea în fața Comisiei IMCO, după ce am avut mai multe schimburi de e-mailuri cu ei", a declarat președinta comisiei, eurodeputata germană din partea Verzilor, Anna Cavazzini.

Într-o scrisoare consultată de POLITICO, Zhu și-a confirmat participarea și a solicitat o întâlnire separată cu președinta comisiei. Zhu a declarat că dorește să discute în detaliu măsurile pe care compania le implementează pentru a răspunde preocupărilor exprimate de legislatori.

Obiectivul lui Cavazzini este de a supune platforma unei analize riguroase. "Eurodeputații își pot exercita în sfârșit dreptul de a examina îndeaproape atât eforturile de aplicare ale Comisiei, cât și comportamentul marilor piețe online, în lumina scandalurilor recente ale Shein", a spus ea.

Shein promite un dialog constructiv privind siguranța consumatorilor online

Martin Reidy de la Shein a declarat într-un comunicat: "Intenționăm să participăm la reuniunea Comisiei IMCO din 27 ianuarie și așteptăm cu interes un schimb constructiv cu membrii acesteia privind provocarea la nivelul întregii industrii de a asigura siguranța și protecția consumatorilor în mediul online".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

shein
Parlamentului European
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Precizare oficială DC News privind un canal YouTube neautorizat care a clonat identitatea site-ului
Publicat acum 46 minute
Psihologul Radu Leca: Patru fraze frumoase care ne sperie mai mult decât certurile
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Fermierii din Cluj și Neamț intră cu tractoarele în orașe. Zeci de utilaje agricole, aproape de Cluj-Napoca / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Este indicele S&P 500 popular printre investitorii români?
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Linia 343 va fi modificată, de sâmbătă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close