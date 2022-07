Shania Twain, mușcată de o căpușă: "Am boala asta de aproape 20 de ani. Vocea mea s-a schimbat total"

„Simptomele mele au fost destul de înfricoșătoare, pentru că, înainte de-a fi diagnosticată, eram amețită pe scenă. Îmi pierdeam echilibul, mi-era teamă că o să cad pe scenă”, a dezvăluit „Regina muzicii country” în noul ei documentar „Not Just a Girl”. „Îmi pierdeam cunoștința timp de câteva secunde la fiecare minut”, a mai mărturisit. Shania, născută Eileen Edwards, susține că boala cronică de care suferă a contribuit din plin la apariția disfoniei, adică la alterarea calității vocii, pe care a tratat-o cu numeroase operații la gât și terapie. „Vocea mea n-a mai fost niciodată la fel!”, pune punctul pe i cântăreața de 56 de ani. „Credeam că mi-am pierdut vocea pentru totdeauna. Credeam că s-a terminat totul pentru mine, că n-o să mai cânt niciodată…”, a explicat ea, potrivit abcnews.com.

Pe 22 august, Shania va sărbători ziua de naștere a fiului ei, Eja D'Angelo, care va împlini 21 de ani. Mariajul ei cu tatăl copilului său s-a încheiat în 2008, după ce a descoperit că acesta o înșela cu secretara ei și prietena bună, Marie-Anne Thiébaud. În scrierea ei autobiografică, Twain a legat divorțul cu pierderea părinților ei în 1987, când ei au avut un accident rutier mortal, iar ea n-avea mai mult de 22 de ani. „N-am trecut niciodată peste moartea părinților mei!”, a recunoscut ea. „Cum mă gândeam că n-o să trec niciodată peste faptul că-mi pierdusem vocea…”. „În timp ce încercam să descoper de ce-mi pierdusem controlul asupra vocii mele, aveam și un divorț în plină desfășurare. Soțul meu mă părăsise pentru altă femeie. Nu mai aveam nicio motivație să-mi continui cariera muzicală…”, a explicat diva country. Shania a ajuns să se căsătorească cu fostul soț al lui Thiébaud, Frederic, în 2011, și s-a întors în muzică în 2017, cu hiturile „Any Man of Mine”, „You're Still the One”, „Man! I Feel Like a Woman!” și „That Don't Impress Me Much”. „Mi-am recăpătat independența!”, a scris vedeta în carte.

Adda, suferinţă la indigo

Prin acest coșmar a trecut și artista noastră Adda, care a fost diagnosticată greșit timp de un an. În plus, a cheltuit o sumă exorbitantă pe analize până să-i dea de cap și s-a confruntat tot cu dureri, amețeli, probleme de concentrare, spasme, senzație de ceață pe ochi. Adda a vorbit, de curând, despre adevăratul motiv al infecției sale cu boala Lyme. Artista a dezvăluit că nu a fost mușcată de căpușă, așa cum se întâmplă de obicei, și a contractat boala pe nivel congenital, de la mama sa, care suferă la rândul ei de această boală. Dar cum boala nu s-a manifestat niciodată pentru mama artistei, ea nici nu bănuia că suferă de aceasta. Totul s-a schimbat pentru Adda când a fost mușcată de țânțarul cu Bartonella, și de acolo s-a activat și Borelia (boala Lyme mai este numită borelioză). „S-a întâmplat cel mai probabil congenital. S-a transmis de la mama. În momentul în care m-a înțepat țânțarul cu Bartonella, probabil s-a activat și Borelia, pentru că eu pe asta o am pozitivă”, a explicat Adda, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News