La eveniment au participat zeci de mii de pelerini, politicieni, dar şi personalităţi publice din domenii diverse.

"Ne aflăm astăzi într-o zi istorică, atât pentru Biserica Ortodoxă Română, cât şi pentru întreg poporul român. Ne-am bucurat enorm astăzi, având alături mii, zeci de mii de credincioşi, veniţi din toate colţurile ţării la această slujbă de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. De astăzi înainte, Catedrala Naţională rămâne deschisă. Mai întâi pentru închinarea în Sfântul Altar, până pe 31 octombrie inclusiv. Cei care vor dori să se închine în Sfântul Altar vor putea face asta inclusiv pe timpul nopţii.

După 31 octombrie, doar Altarul nu va mai fi accesibil, în rest vizitele vor putea fi făcute. Suntem convinşi că acest moment istoric va rămâne în inimile şi minţile multora dintre cei care au participat la această slujbă de sfinţire", a declarat Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Victor Ponta şi-a împărtăşit impresiile despre slujba de sfinţire şi despre anvergura evenimentului.

"Impresionant momentul. Am zis că, în sfârşit, după peste 100 de ani, avem şi noi o catedrală care reprezintă neamul românesc. Şi e foarte bine. Important, încă o dată spun, că intrăm şi noi în rândul tuturor celorlalţi. Suntem capitală europeană, ţară europeană, creştină, şi avem un simbol pe care toţi ceilalţi îl aveau şi noi nu. Oriunde mergem, în orice alt oraş, în centrul oraşului e Catedrala. Catolică, luterană, nu contează", a declarat Victor Ponta.

La sfinţire a participat şi dr. Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, actual preşedinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaţilor.

"Cred că este cel mai important eveniment după 1989 şi marchează, până la urmă, continuitatea credinţei ortodoxe, a culturii ortodoxe din România şi cred că ar trebui să înţelegem că determinarea, viziunea, ar trebui să fie translatate şi către clasa politică. Avem foarte mult de învăţat de la Biserica Ortodoxă din România. E o mare mândrie că această Catedrală a fost finalizată după ani buni", a explicat acesta.

Ludovic Orban, consilier prezidenţial, a spus că "realizarea este deosebită, remarcabilă. Practic, România are un motiv în plus de mândrie. Şi acest lucru va fi văzut de cei mai mulţi turişti care vor veni aici. Pentru credincioşi e cu adevărat un edificiu reprezentativ. Mă bucur că trăiesc acest moment, când există în sfârşit o catedrală. Dacă ne uităm în istorie, e o aspiraţie a credincioşilor, dar vremurile, războaiele, au împiedicat asta".

Echipa DC News TV a stat de vorbă şi cu câţiva dintre pelerinii prezenţi la slujba de sfinţire. Iată ce au spus aceştia.

"E foarte bine. Noi suntem din Harghita, am făcut 7 ore până aici, am plecat de dimineaţă, am dormit în tren. Stăm aici până intrăm în Sfântul Altar", a declarat un bărbat.

"Suntem din Ilfov, din Dobroieşti, am fost la slujbă în Parohia noastră, şi am venit să ne închinăm la Catedrală, pentru că este un moment foarte important pentru Ortodoxie", a spus şi o femeie.

