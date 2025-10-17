Sfârșit cumplit pentru doi copii. Au murit înecați într-o baltă dintr-un sat din Vaslui

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui, Daniel Ungureanu, cei doi copii dispăruseră de la ora 18:30. Ei au fost găsiţi fără semne vitale de către localnici.

Găsiţi înecaţi, într-o baltă

"Doi copii au fost găsiţi înecaţi, fără semne vitale, într-o baltă. Este vorba de un băiat de 4 ani şi o fetiţă de 8 ani, care erau dispăruţi de acasă de la ora 18:30. Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi, iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanţe SAJ B2 din Bârlad şi o ambulanţă ISU cu medic de la Vaslui. Au fost aplicate manevre de resuscitare la ambii copii, dar fără rezultat, aceştia fiind declaraţi decedaţi de medicul aflat la caz", a declarat Daniel Ungureanu.



Poliţiştii au demarat cercetări în acest caz şi urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul, notează Agerpres.