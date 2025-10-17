€ 5.0889
Data actualizării: 23:42 17 Oct 2025 | Data publicării: 23:41 17 Oct 2025

Sfârșit cumplit pentru doi copii. Au murit înecați într-o baltă dintr-un sat din Vaslui
Autor: Darius Mureșan

lumanare_94318600 Lumânare
 

Doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, au transmis reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui, Daniel Ungureanu, cei doi copii dispăruseră de la ora 18:30. Ei au fost găsiţi fără semne vitale de către localnici.

Găsiţi înecaţi, într-o baltă

"Doi copii au fost găsiţi înecaţi, fără semne vitale, într-o baltă. Este vorba de un băiat de 4 ani şi o fetiţă de 8 ani, care erau dispăruţi de acasă de la ora 18:30. Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi, iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanţe SAJ B2 din Bârlad şi o ambulanţă ISU cu medic de la Vaslui. Au fost aplicate manevre de resuscitare la ambii copii, dar fără rezultat, aceştia fiind declaraţi decedaţi de medicul aflat la caz", a declarat Daniel Ungureanu.

Poliţiştii au demarat cercetări în acest caz şi urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul, notează Agerpres.

copii inecati vaslui
