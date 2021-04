Serghei Lavrov exclude o alianță militară între Rusia și China

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov, aflat în vizită oficială în India, a exclus marţi posibilitatea unei alianţe militare între Rusia şi China, în timp ce a confirmat angajamentul Moscovei pentru continuarea cooperării militare cu India, consemnează agenţia EFE.



Nu, am precizat-o în relaţiile noastre bilaterale la cel mai înalt nivel, la summitul Rusia-China, unde am spus că relaţiile noastre sunt cele mai avansate în istorie, dar nu urmăresc obiectivul stabilirii unei alianţe militare., a precizat Lavrov.



El a făcut această declaraţie în timpul unei conferinţe de presă comune la New Delhi cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar.



Prietenii noştri indieni au aceeaşi poziţie ca a noastră, considerăm că (alianţele militare) sunt contraproductive, noi credem în cooperarea inclusivă pentru ceva şi nu împotriva cuiva'.', a explicat Lavrov, respingând speculaţiile despre orice acord de acest fel, transmite Agerpres.



Astfel de speculaţii despre o alianţă militară între Rusia şi China au apărut într-o perioadă de amplificare a tensiunilor militare şi diplomatice între India şi China în urma unei serii de confruntări armate în zone disputate la graniţa lor comună. Ministrul Serghei Lavrov a exprimat anterior poziţia neutră a guvernului rus faţă de fricţiunile dintre China şi India, el afirmând că aceste două ţări au resurse suficiente pentru a calma singure tensiunile dintre ele.

VEZI ȘI: SUA cer Rusiei explicaţii pentru provocările de la graniţa cu Ucraina