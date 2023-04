Secretul fericirii. "Am petrecut 10 ani studiind ceea ce ne face fericiți. Iată cel mai important lucru pe care l-am trecut cu vederea tot timpul"

Gretchen Rubin, autoarea cărții "Viața în cinci simțuri" spune că a descoperit secretul fericirii, pe care l-a împărtășit și cititorilor, scrie CNBC. Ea afirmă că deși a petrecut 10 ani studiind ceea ce ne face fericiți, abi acum a descoperit cel mai important lucru pe care noi oamenii l-am trecut cu vederea tot timpul. Potrivit ei, secretul fericii stă în simțuri. Scriitoarea a enumerat câțiva pași pe care fiecare dintre noi poate să îi facă pentru a-și găsi împlinirea și a fi împăcați.

Ai nevoie de o explozie de energie și bucurie? Folosește-ți simțul mirosului



Când aveți nevoie de o ridicare rapidă de dispoziție vă puteți răsfăța cu mirosuri frumoase. Puteți mirosi adânc, spre exemplu, mai multe prosoape curate acasă sau puteți mirosi ceva din lemn fin, la un magazin de mobilă.

Cu un parfum, nu îl puteți marca, derula, stoca sau păstra mirosul pentru mai târziu. Te leagă de momentul prezent și, în același timp, te poate transporta în trecutul tău.



Mirosul de eucalipt, de exemplu, îmi amintește mereu de cele 10 luni minunate în care am trăit în San Francisco.

De asemenea, mirosurile pot crește gradul de conștientizare. Când am ieșit din casă într-o dimineață strălucitoare, am primit mai multe „informări olfactive” din cartier: era zi de gunoi; căruciorul cu mâncare din colț prăjea slănină; iar un trecător savura niște marijuana timpurie.

Ești stresat? Folosește-ți simțul tactil



Articole precum jucăriile pop, fidget spinners și aluatul ne pot ajuta să ne simțim mai calmi.



Un prieten mi-a spus: "Mătușa mea lucrează în îngrijiri paliative și tocmai de curând au făcut o comandă mare de jucării ușoare și drăgălașe. Este cu adevărat reconfortant pentru oameni să atingă ceva moale și cald".

Am propriul meu mod idiosincratic de a-mi folosi simțul tactil. Când mă aflu într-o situație care mă face anxioasă, cum ar fi să fiu în culise înainte de a ține un discurs mare, țin un pix.

Te simți distras și neproductiv? Folosește-ți simțul auzului



Am descoperit că, cu cât îmi pot controla mai mult împrejurimile, cu atât sunt mai puțin deranjată de zgomotele rătăcitoare. Când mi-am dus laptopul la o mică bibliotecă de cartier pentru a scrie în camera de lucru liniștită, de exemplu, am fost distrasă de tusea cuiva. Dar când lucram într-o cafenea plină de viață, conversațiile din jurul meu m-au ajutat să mă concentrez. Nici blenderul nu m-a deranjat.



Așa cum faceți măturări periodice ale casei pentru a elimina dezordinea, puteți elimina și zgomotul. Cereți partenerului dvs. să folosească căști la apelurile video dacă lucrați amândoi acasă.

Ai nevoie de o scânteie de creație? Folosește-ți simțul văzului



Când am nevoie de ceva inspirație, încerc să reperez micile detalii. În plimbările mele zilnice, în loc să mă pierd în gânduri, îmi dau sarcini: Caută culoarea violet, sau la copaci, sau la pălării.



Aș studia materialele diferitelor clădiri de apartamente. Una era făcută din cărămidă roșu-maro închis, următoarea din cărămidă albă, următoarea din plăci de piatră netedă și gălbuie. Am mers pe aceste blocuri de sute de ori și nu mai observasem niciodată nepotrivirea.



Cu cât mă uitam mai mult, cu atât obiceiul creștea mai puternic. Am găsit mai multă frumusețe – în surprinzătorul tweed portocaliu al hainei unei femei, într-un stol de păsări care se învârteau deasupra capului – și, de asemenea, am găsit mai multă fantezie.

Vrei să te simți mai aproape de alți oameni? Folosește-ți simțul gustului



Să te bucuri de mâncăruri și arome unice împreună cu alți oameni este unul dintre cele mai vechi și universale obiceiuri umane.



Am organizat o petrecerea gustului și împreună cu prietenii mei am evaluat mai multe tipuri de mere, ciocolată și chipsuri. Am gustat ketchup pentru a detecta cele cinci gusturi de bază: dulce, acru, sărat, amar și umami. Ne-am amintit despre bomboanele pe care le mâncam când eram mici.



A fost extraordinar de distractiv. Nu socializam doar, ci împărtășeam o experiență senzorială, iar asta ne-a făcut pe toți să râdem. Conversațiile noastre au fost neobișnuit de calde și intime.

