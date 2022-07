Secretele care îți vor transforma radical tenul. Produsele simple de care avem nevoie dimineața vs seara. Un specialist își dezvăluie trucurile

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a vorbit, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, a vorbit despre rutina de îngrijire a tenului.

„Pașii de îngrijire ai tenului sunt destul de diferiți și versatili, în funcție de timpul zilei și de vârstă. Dacă în adolescență și tinerețe folosim produse puține, de la 25-30 de ani, este important să ne creăm o conduită mult mai serioasă în ceea ce privește îngrijirea tenului. Dimineața este foarte important ca rutina de îngrijire să fie mai restrânsă, avem scuza timpului puțin. Seara, procesele metabolice de la nivelul organismului și de la nivelul feței sunt mult mai accelerate. Și atunci putem să dăm active mai sofistificate pielii, active care să lucreze mai puternic”, a explicat Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO.

„Rutinele de îngrijire ale feței ar trebui să fie ca spălatul pe dinți, dimineața și seara. Este minunat să facem curățarea feței. Și dacă nu vrem să investim mult într-o rutină cosmetică, este ok, dar produsele de curățare ale feței trebuie să fie, din punctul meu de vedere, unele de calitate, dedicate tipului de ten. Este esențial să curățăm fața și să nu o uscăm cu săpunuri și cu spălatul agresiv. Pielea feței are o structură diferită față de pielea mâinilor etc. Așa că ar trebui să respectăm lucrul acesta”, a subliniat Ioana Marinescu.

„Prima diferență majoră dintre cremele de zi și de noapte este legată de textură. În perioada zilei, cremele trebuie să fie mai fluide sau poate mai gel, în funcție de tipul de ten. De exemplu, dacă avem un ten normal, mixt sau gras, putem să aplicăm o cremă cu textură de gel, care să fie și bază de machiaj foarte bună”, a explicat Ioana Marinescu.

„O cremă bună de zi trebuie să fie bază de machiaj, să dea tenului hrănirea de care are nevoie, antioxidanții de care are nevoie, dar să ofere tenului și luminozitate. Pentru cremele de zi am formulat Morning beauty, care este o cremă generală, adaptabilă tuturor tipurilor de ten. Are extract de mentă proaspătă în compoziție. Machiajul stă foarte bine, iar pielea este stimulată, e luminoasă, elastică și nu lucește”, a spus specialistul.

Pastila de frumusețe: Îngrijirea tenului - pașii și produsele necesare

În emisiunea de mai sus, s-a discutat despre îngrijirea tenului și despre pașii și produsele necesare:

Îngrijirea tenului în funcție de vârstă

Pielea feței are o structură total diferită de pielea corpului

Diferența dintre cremele de zi și cele de noapte

Rutina de îngrijire a pielii: Produsele de care avem nevoie dimineața

Rutina de îngrijire a pielii: Produsele de care avem nevoie seara

Melatonina, hormonul tinereții - beneficii asupra tenului

Importanța utilizării scrub-ului pentru ten

Beneficiile retinoizilor asupra pielii

Măștile de îngrijire pe care ar trebui să le folosești săptămânal

Motivul pentru care trebuie să te demachiezi, chiar dacă nu ai folosit produse de machiaj

Leacurile bunicii care sunt eficiente și azi

Câte minute trebuie să dedici îngrijirii tenului dimineața și seara

Îngrijirea tenului cu probleme: acnee, dermatită, rozacee.

